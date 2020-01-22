Четыре года колонии-поселения получил водитель VW, который сбил 13-летнего школьника в Барановичах

Источник материала: Tut.by

22 января в Барановичах огласили приговор 25-летнему парню, который сбил на пешеходном переходе школьника, сообщает пресс-служба областного суда .



Фото: МВД

ДТП произошло 22 сентября прошлого года. Обвиняемый ехал на Volkswagen Golf в крайней левой полосе улицы Притыцкого. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он заметил, что в соседней полосе остановился Renault, но продолжил ехать — и сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по правилам.

Мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений, и назначил 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Его также лишили прав на 5 лет и обязали выплатить матери потерпевшего 32 тысячи рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.