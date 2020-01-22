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Четыре года колонии-поселения получил водитель VW, который сбил 13-летнего школьника в Барановичах

22.01.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 января в Барановичах огласили приговор 25-летнему парню, который сбил на пешеходном переходе школьника, сообщает пресс-служба областного суда.


Фото: МВД

ДТП произошло 22 сентября прошлого года. Обвиняемый ехал на Volkswagen Golf в крайней левой полосе улицы Притыцкого. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он заметил, что в соседней полосе остановился Renault, но продолжил ехать — и сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по правилам.

Мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений, и назначил 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Его также лишили прав на 5 лет и обязали выплатить матери потерпевшего 32 тысячи рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Его также обязали выплатить матери потерпевшего 32 тысячи рублей компенсации морального вреда.
 
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