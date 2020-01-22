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Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием

22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С днем рождения ветерана войны и труда поздравили горисполком и городской Совет депутатов.

Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием

Цветы ему вручила председатель городского Совета ветеранов Мария Гладун. Передав поздравления от главы города Александра Рогачука, юбилейный знак «1000 лет городу Бресту» ветерану вручил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Геннадий Иванчин.

Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием


А от имени горсовета ветерана поздравил заместитель председателя Валерий Тарасов, подарив ему энциклопедию «Брест 1000», в которой есть и статья, посвященная Аркадию Бляхеру.

Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием

Поблагодарив за поздравления, ветеран рассказал о литературном проекте, в котором сейчас участвует.

Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием

Аркадий Моисеевич Блахер родился 19 января 1923 года в Минске. С 1941 года в Красной армии. Воевал на Донском, Южном, 3-м и 4-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Варшавы, взятии Берлина.

Разведчик, артиллерист. Войну закончил начальником штаба дивизиона в звании капитана. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Создатель Брестского научно-просветительского центра «Холокост», который возглавлял пятнадцать лет. Ведет большую работу по сохранению памяти защитников Родины и трагедии евреев Бреста в годы войны.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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