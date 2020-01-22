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Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием
22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С днем рождения ветерана войны и труда поздравили горисполком и городской Совет депутатов.
Цветы ему вручила председатель городского Совета ветеранов Мария Гладун. Передав поздравления от главы города Александра Рогачука, юбилейный знак «1000 лет городу Бресту» ветерану вручил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Геннадий Иванчин.
Поблагодарив за поздравления, ветеран рассказал о литературном проекте, в котором сейчас участвует.
Аркадий Моисеевич Блахер родился 19 января 1923 года в Минске. С 1941 года в Красной армии. Воевал на Донском, Южном, 3-м и 4-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Варшавы, взятии Берлина.
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С днем рождения ветерана войны и труда поздравили горисполком и городской Совет депутатов. Цветы ему вручила председатель городского Совета ветеранов Мария...
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