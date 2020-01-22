Власти Бреста поздравили Аркадия Бляхера с 97-летием

Источник материала: Виртуальный Брест

С днем рождения ветерана войны и труда поздравили горисполком и городской Совет депутатов.





Цветы ему вручила председатель городского Совета ветеранов Мария Гладун. Передав поздравления от главы города Александра Рогачука, юбилейный знак «1000 лет городу Бресту» ветерану вручил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Геннадий Иванчин.







А от имени горсовета ветерана поздравил заместитель председателя Валерий Тарасов, подарив ему энциклопедию «Брест 1000», в которой есть и статья, посвященная Аркадию Бляхеру.





Поблагодарив за поздравления, ветеран рассказал о литературном проекте, в котором сейчас участвует.





Аркадий Моисеевич Блахер родился 19 января 1923 года в Минске. С 1941 года в Красной армии. Воевал на Донском, Южном, 3-м и 4-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Варшавы, взятии Берлина.



Разведчик, артиллерист. Войну закончил начальником штаба дивизиона в звании капитана. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.



Создатель Брестского научно-просветительского центра «Холокост», который возглавлял пятнадцать лет. Ведет большую работу по сохранению памяти защитников Родины и трагедии евреев Бреста в годы войны.