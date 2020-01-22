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Житель Брестского района обвиняется в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжких телесных повреждений двухлетнему ребенку

22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия.

Житель Брестского района обвиняется в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжких телесных повреждений двухлетнему ребенку

По данным следствия, 16 октября 2019 года примерно в 16:10 57-летний житель Брестского района, управляя автомобилем Peugeot, двигался по улице Молодежной агрогородка Страдечь Брестского района.

В указанное время водитель совершил наезд на находившегося на проезжей части на детском игрушечном мотоцикле двухлетнего ребенка. В результате ДТП мальчику были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина двигался частично по встречной стороне проезжей части, где в этот момент находился ребенок, а также отвлекся от управления, потянувшись за связкой ключей, находившейся на приборной панели.

Ребенок выехал на проезжую часть с территории частного дома, в котором он проживает. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошены обвиняемый, свидетели и законные представители потерпевшего, проведены следственные эксперименты, назначены судебно-медицинская, траспортно-трасологическая и автотехнические экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Следователи пришли к выводу, что обвиняемый своими действиями нарушил предусмотренный правилами дорожного движения порядок действий по обеспечению безопасности дорожного движения: не отвлекаться от управления транспортным средством, двигаться в пределах крайней правой полосы движения, при возникновении препятствия или опасности для движения снизить скорость движения, вплоть до остановки транспортного средства, что находится в непосредственной причинной связи с наступившими последствиями.

Соблюдение водителем требований подпункта 9.6 пункта 9, абзаца 2 пункта 78, подпункта 87.2 пункта 87 правил дорожного движения исключало вероятность совершения указанного ДТП.

Следователями действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, 16...
 
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