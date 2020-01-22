|
США могут ограничить въезд гражданам Беларуси
22.01.2020 17:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщает издание
Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal подтвердил наличие планов дополнить этот список, но страны не перечислил. Проект может наложить иммиграционные ограничения, но не обязательно запретит всем гражданам из стран в списке въезжать в США.
Список официально огласят 27 января. В белорусском МИД заявили, что не получили от американской стороны никакой официальной информации по этому вопросу. «Сообщения СМИ не комментируем», - сказал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей ШУПЛЯК.
Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Дональда Трампа может внести семь стран, среди которых есть Беларусь, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)