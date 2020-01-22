США могут ограничить въезд гражданам Беларуси

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники. Список еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.

Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal подтвердил наличие планов дополнить этот список, но страны не перечислил. Проект может наложить иммиграционные ограничения, но не обязательно запретит всем гражданам из стран в списке въезжать в США.

Список официально огласят 27 января. В белорусском МИД заявили, что не получили от американской стороны никакой официальной информации по этому вопросу. «Сообщения СМИ не комментируем», - сказал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей ШУПЛЯК.

Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.