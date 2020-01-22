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Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

22.01.2020 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту встречают белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто», представлявшего нашу страну на легендарном «Дакаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

Впервые в самом сложном ралли-рейде планеты принимал участие капотный МАЗ, который вполне достойно показал себя в нынешних гонках. В итоге мы третьи, быстрее Mercedes, MAN и Renault. Среди встречающих и наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышел корреспондент Евгений Поболовец.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

Евгений Поболовец, корреспондент:
Мы находимся в Минском аэропорту. Самолет с нашей командой приземлился полчаса назад, пока мы ждем, когда ребята выйдут.

МАЗовцы попросили нас сильно ребят не мучить, они с дороги и сильно уставшие. Поэтому прямо здесь, в холле, состоится импровизированный подход к прессе. У нас будет возможность получить эксклюзивное интервью, спортсмены поделятся своими впечатлениями от гонки и от того, что мы второй раз в истории «Дакара» взошли на пьедестал, заняли третье место.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

Все подробности в вечернем выпуске новостей. Смотрите в эфире СТВ в 19:30.

Люди в материале: Евгений Поболовец
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту встречают белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто», представлявшего нашу страну на легендарном «Дакаре», сообщили в...
 
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