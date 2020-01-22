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За 2019 год белорусы отправили в Одноклассниках более 66 млн стикеров

22.01.2020 17:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги 2019 года по основным аудиторным показателям в Беларуси и активности пользователей в различных сервисах. Аналитики ОК выяснили, что пользователи активно дарят друг другу виртуальные подарочки, пользуются видеозвонками и генерируют десятки миллиардов просмотров видео в соцсети. Аудитория считалась по реальному местонахождению на территории страны.

Беларусь – один из ключевых регионов ОК и крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики – около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси – женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25-45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране. 

Белорусы не отстают от глобальных трендов на мобильное потребление контента и предпочитают серфить в Одноклассниках на своих телефонах: 62% заходов в социальную сеть происходит с мобильных устройств. В среднем в месяц они проводят в Одноклассниках 19 дней.

В 2019 году Одноклассники сфокусировались на своей ключевой особенности и основном бизнес-направлении — коммуникационных сервисах, с помощью которых пользователи делятся искренними эмоциями со своими близкими и друзьями в соцсети. Это позволило по итогам года показать позитивный тренд по динамике ежедневной аудитории.

Вовлеченность пользователей в сервис виртуальных подарков выросла в рекордные 3,5 раза: с 70 до 257 млн подарочков, отправляемых ежемесячно. Таким образом, на одного пользователя приходилось почти 100 полученных подарков. Также рекордными темпами растет популярность стикеров в сообщениях и комментариях. За 2019 год белорусы отправили более 66 млн стикеров – это почти в 5,5 раза больше, чем в 2018 году.

Пользователи в прошедшем году чаще реагировали на события друзей и близких в ленте новостей. Благодаря технологии распознавания лиц, которая предлагала автоматически отметить друзей даже на старых фотографиях и видео, и новым алгоритмам умной ленты на базе машинного обучения в ОК по всему миру был поставлен исторический рекорд по количеству отметок «Класс!» и других эмоций: 240 миллионов в сутки и более 5000 в секунду.

Кроме того, 2019 год стал рекордным и по числу новых дружеских связей в ОК. Социальная сеть добавила современные технологии в сервис дружб: благодаря алгоритмам рекомендаций друзей на базе нейросетей и запуску новой платформы сервиса число ежемесячных заявок в друзья выросло на 50% год к году, а в пике в сутки ОК зафиксировали более 6 миллионов дружеских пар во всех странах.

В 2018 году Одноклассники перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта, после чего использование сервиса начало набирать обороты. За это время все пользователи получили возможность совершать групповые звонки с одновременным участием до 100 человек и добавлять маски дополненной реальности. В 2019 году в ОК появилась функция размытия фона при звонке, а для бизнеса запустился сервис виртуальной телефонии для организации собственного колл-центра в своей группе в ОК. В конце года Одноклассники первыми из соцсетей запустили сервис автоматического определителя номера, который предупреждает пользователей о нежелательных звонках. Развитие сервиса звонков способствовало росту числа вызовов – за 2019 год пользователи из Беларуси совершили 27,4 млн успешных звонков. 

Подобная высокая активность пользователей в коммуникации друг с другом сказалась на росте общей ежедневной аудитории ОК в Беларуси — в декабре 2019 год к году она выросла на 3%. В том числе на 10,6% выросла и ежедневная мобильная аудитория ОК (mobile DAU).

Видео как самый быстрорастущий тип контента набрало у белорусов в ОК более 12,6 млрд просмотров в ушедшем году, это на 58% больше, чем в прошлом году. Эта цифра включает как профессиональный контент, так и видеостримы пользователей. Среди последних в Беларуси особенно были популярны эмоциональные ролики: например, поющая девушка, белка, поселившаяся с бельчатами в российском доме творчества, и мяукающий попугай.

Еще одной отличительной особенностью аудитории в Беларуси в 2019 году стал интерес пользователей к контенту локальных СМИ: из десяти самых популярных медиа шесть приходятся на белорусские. 

ТОП-10 СМИ по популярности в Беларуси и охвату аудитории:

1. Белорусский портал TUT.BY (42099)

2. Тэлеканал «Белсат» (37870)

3. Телеканал "Беларусь 1" (29088)

4.  НТВ (22892)

5.  РИА Новости (21933)

6.  Официальная группа Хартии'97 (21199)

7.  Европа Плюс (20831)

8.  Хозяюшка: рецепты, советы, секреты (18239)

9.  БЕЛТА  (17859)

10.Брест Сегодня (16154)

 

Топ-10 видео стримингового сервиса OK Live

 

Девушка поет

3939072

Белка с бельчатами свела гнездо

2638158

Попугай научился мяукать

2606970

Песня 9-летней Виктории Стариковой

2543237

Девочка учится ходить

2474233

Девушка поет

2350015

Кот поет

2220277

Перуанские музыканты

2198442

Перуанские музыканты

1987125

Рецепт болгарского перца в горчице

1931354

 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Социальная сеть Одноклассники подвела итоги 2019 года по основным аудиторным показателям в Беларуси и активности пользователей в различных сервисах.
 
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