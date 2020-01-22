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Республиканский творческий конкурс буктрейлеров стартует в Минской области

22.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" стартует на Минщине 27 января.

Цель конкурса - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, в том числе популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе.

- Конкурс пройдет в два этапа по три тура: районный (городской), областной и республиканский. Первый этап стартует 27 января и продлится по апрель. Он будет посвящен 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Второй этап приурочен к Году малой родины. В августе мы планируем подвести итоги проекта, - сообщила секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Участвовать в конкурсе можно индивидуально и в составе творческой группы не более 10 человек. Необходимо направить организаторам электронную заявку на участие и буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне, также произведений современных белорусских авторов.

Главное требование - это должен быть короткий фильм или анимация продолжительностью не более 1,5 минуты. Можно использовать стихотворения, прозы, фрагменты из фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационные эффекты. Однако участник должен представить авторскую работу.

Сам проект планируют презентовать в феврале на XХVII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Награждение победителей первого этапа конкурса состоится в апреле, а второго - в августе.


 
 
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Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" стартует на Минщине 27 января.
 
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