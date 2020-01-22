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ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды

ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах в условиях переменчивой погоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Сегодня днем и ночью 23 января во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности. «В сложившихся погодных условиях стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, а также избегать ненужных перестроений и обгонов», — отметили в ГАИ. Кроме того, необходимо повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей.

Пешеходы должны понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства, при резкой остановке автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо пересекать дорогу в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться. Также нужно использовать световозвращающие элементы.

https://www.belta.by

 
 
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ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах в условиях переменчивой погоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси. Сегодня днем и ночью 23 января во многих районах...
 
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