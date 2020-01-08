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В Солигорске в честь праздника Рождества Христова прошел «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ».
22.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 января 2020 11:50 3063
В Солигорске в честь праздника Рождества Христова прошел "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ".
7 января 2020 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся Рождественский концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич.
В зале присутствовали родители и наставники маленьких артистов, а также множество жителей шахтерской столицы. Почетными гостями праздника стали генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Преосвященного владыку сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.
Рождественский спектакль был подготовлен с элементами белорусского народного кукольного театра — батлейки, основу репертуара которой, как известно, составляли постановки на тему Рождества Христова. Весь реквизит дети сделали своими руками. Яркое, эмоциональное, вдохновенное сценическое действо напомнило зрителям о том, как важно заботиться друг о друге и добрыми делами славить Христа Спасителя.
Иван Головатый сердечно поздравил собравшихся со светлым праздником Рождества Христова, выразив особую благодарность воскресной школе кафедрального собора за нравственно-патриотическое воспитание юных солигорчан и творческий подход к возрождению отечественных культурных традиций.
Епископ Антоний, поздравляя всех с Рождением Богомладенца, подчеркнул, что Рождество — это семейный праздник, когда родители и дети дарят друг другу тепло своих сердец. — Господь наш Иисус Христос воспитывался в полноценной семье, и мы должны хранить полноценные семьи как наше великое достояние, — сказал архипастырь.
Воспитанникам воскресной школы кафедрального собора Рождества Христова были вручены праздничные подарки.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 января 2020 11:50 3063 В Солигорске в честь праздника Рождества Христова...
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