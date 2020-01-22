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БПС-Сбербанк повысил комиссию за платежи в отделениях

22.01.2020 17:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Комиссия взимается за каждый платеж.

Банк не взимает комиссию за платежи в кассе по прямым договорам, заключенным между банком и производителями услуг, разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения, а также при оплате страховых платежей.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за платежи производителям услуг наличными деньгами или через банковскую карточку в кассе банка. Размер комиссии вырос с 3...
 
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