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Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м

22.01.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м


В 2019 году в столице родилось без малого 20 тысяч малышей. Более 400 зарегистрированы с необычными именами. Например, мальчиков называли Фадеем, Оскаром и Добромиром. Девочек – Ассолью, Дженнифер и даже Венерой.

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м


Ольга Шибко, официальный представитель Министерства юстиции Беларуси:
Достаточно часто в столице регистрируются межнациональные браки. Поэтому тут можно встретить и традиционные имена для других наций и культур. Любой родитель в праве дать имя собственное ребенку, не противоречащее нормам общественной морали. Кроме того ребенку может быть присвоено не более двух имен, но первое имя, внесенное в акт о рождении, является основным.

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м

Некоторые родители при выборе имён для малышей похоже прибегают к помощи книг и альманахов об истории. В прошлом году в Минске появились Святослав, Изяслав, Тадеуш и Рогнеда. В списке самых распространённых в столице имён – среди мужских – Максим, Артём, Михаил, среди женских – София, Анна и Мария.

Люди в материале: Ольга Шибко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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