|
Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Некоторые родители при выборе имён для малышей похоже прибегают к помощи книг и альманахов об истории. В прошлом году в Минске появились Святослав, Изяслав, Тадеуш и Рогнеда. В списке самых распространённых в столице имён – среди мужских – Максим, Артём, Михаил, среди женских – София, Анна и Мария.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)