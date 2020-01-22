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В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 22 января случилась гроза, а также снег с порывистым ветром.
Январская погода продолжает преподносить белорусам сюрпризы. В столице была зафиксирована первая гроза в 2020 году. Был слышен гром и видны молнии.
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Фото: instagram.com/zhannavn
В соцсетях минчане активно делились фото непогоды и отметили, что за день почувствовали на себе и весну, и зиму. Горожане также отметили, что непогода длилась недолго – менее получаса.
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Новости Беларуси. В Минске 22 января случилась гроза, а также снег с порывистым ветром. Январская погода продолжает преподносить белорусам сюрпризы. В столице была...
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