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«Чем хуже трасса - тем лучше для МАЗа». Мазовские гонщики привезли в Минск «Золотого бедуина»

22.01.2020 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цветы, родственники, болельщики и «Золотой бедуин». Команда «МАЗ-СПОРТавто» с триумфом вернулась домой. Сергей Вязович занял третье место в гонке «Дакар-2020». Команда рассказала, как это было.


Уставшие, но довольные. Примерно так можно описать состояние членов команды «МАЗ-СПОРТавто», которая сегодня с триумфом вернулась домой. В аэропорту ребят встречали не только родственники, но и преданные болельщики. Гонщики нашли в себе силы на короткую пресс-конференцию.

Сергея Вязовича можно смело назвать триумфатором «Дакара-2020». Это было испытание не только для пилота, но и для нового гоночного автомобиля. Сергей впервые выехал на «Дакар» на капотном МАЗе и на первом же спецучастке приехал вторым. Два следующих этапа гонки белорусский пилот и вовсе лидировал, вырвавшись на первое место в «абсолюте».


Но после этого российские экипажи начали понемногу отвоевывать упущенное и вышли на первое и второе места. По итогам последнего этапа экипаж Вязовича проиграл лидеру всего около двух часов. Это отставание позволило Сергею сохранить третье место и подняться на пьедестал почета. Еще два экипажа — Алексея Вишневского и Александра Василевского — заняли 8-е и 12-е места соответственно.

— Тактически мы переиграли своих соперников, нам удалось расколоть экипажи, и мы боролись уже не против четырех, а против двух соперников, — рассказал Сергей Вязович. — Когда ты на спецучастке бессилен, эмоции переполняют. Да, мы жаловались на мощность двигателя, но с нашим агрегатом все было в порядке. По сути, только в одной машине ощущался недостаток мощности. Мы осознанно сделали выбор в пользу большей надежности. Если раньше достаточно было не сломать и быть лидером, то сейчас необходимо еще и быстро ехать.


К марокканской гонке команда обещала выставить второй «капотник» и, уже исходя из этого, изменить тактику команды. Команда Iveco уже заявила, что готовит против нас четыре автомобиля и собирается дать бой МАЗам.

А вот так выглядит маршрут по Саудовской Аравии, по которому проехали три наших экипажа. Как признался Сергей Вязович, команда ожидала больше песков, но значительная часть маршрута проходила по камням.

— Но чем сложнее трасса, тем лучше для МАЗа, — сказал Сергей.


Ралли-рейд «Дакар-2020» впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Он стартовал 5 января в Джедде и завершился 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составила около 8 тысяч километров, причем более половины из них пришлись на спецучастки. В гонке приняли участие свыше 350 экипажей со всего мира. Только в классе грузовиков состязались около 50 «камионов», из них меньше 30 добрались до финиша ралли-рейда.

 
 
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Толпа болельщиков встречала команду МАЗа после возвращения с «Дакара». Сергей Вязович занял третье место в личном зачете грузовиков.
 
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