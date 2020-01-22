Вот это мистика. Спектакль Юры Дивакова переносят на другую дату

Источник материала: Tut.by

Спектакль Юры Дивакова «Гоголь. Fatum» , запланированный на 23 января, по техническим причинам переносится на 2 апреля. Показ состоится на сцене Белорусского государственного молодежного театра.



Фото предоставлено организаторами

В зрительном зале Белорусского государственного молодежного театра вам будут предложены аналогичные или лучшие по качеству места. Замена билетов будет происходить 23 января с 18 до 19.30 в фойе Дворца культуры профсоюзов (пр. Независимости, 25) либо в удобное для вас время по телефонам: +375 29 6 524 876 или +375 44 5 999 906. Организаторы склонны видеть в происходящем мистическую подоплеку, но верят в то, что пресловутый fatum отступит.

Зрителям, готовым увидеть спектакль несмотря ни на что, будет предложен бонус. Всем изъявившим желание сохранить купленные на спектакль "Гоголь. Fatum" билеты и посетить его в новую дату показа в качестве подарка будут предложены пригласительные на постановки Независимой театральной компании HomoCosmos по вашему выбору:

6 февраля — «Увидеть розового слона» 10 февраля — «Раскрытие» 17 февраля — «Дора, или сексуальные неврозы наших родителей»

Если вы верите в неотвратимость судьбы или предложенная дата показа вам не подходит, возврат билетов будет осуществляться в месте покупки.

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