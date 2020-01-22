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Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации тем, кто выезжает в Китай либо уже находятся там
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации нашим гражданам, которые выезжают в Китай либо уже находятся там. Необходимо избегать контактов с животными, а также с людьми с симптомами острых респираторных инфекций, не посещать рынки морепродуктов и чаще мыть руки с мылом.
22 января состоится экстренная встреча ВОЗ, на которой эксперты должны оценить угрозу и продумать методы борьбы с заболеванием.
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Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе...
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