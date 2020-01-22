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Межгоссовет по космосу стран СНГ возглавил председатель президиума НАН Беларуси
22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межгосударственный совет по космосу стран-участников СНГ возглавил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Такое решения принято не первом заседании совета, который проходит в Минске, передает
Объединение создано для координации работы в рамках соглашения об осуществлении
«Наш межгосударственный совет открыт для вступления других стран Содружества. Каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по космосу, сейчас надо нам их координировать, чтобы это была общая согласованная программа обмена информацией», – отметил он.
По мнению Гусакова, именно кооперация позволяет повысить эффективность взаимодействия. «Теперь появится возможность интегрировать системы, получение и обработку информации, управление космическими аппаратами, наладить совместную разработку новых аппаратов, применять новейшие методы программирования», - сказал Гусаков. Он также сообщил, что следующее заседание межгоссовета планируется провести в России, которая, по его словам, в космической сфере является ведущей страной и продолжает отрабатывать новейшие системы регулирования и приема информации.
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В Минске проходит первое заседание межгоссовета по космосу государств СНГ, созданного в рамках соглашения об осуществлении совместной деятельности в области...
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