Межгоссовет по космосу стран СНГ возглавил председатель президиума НАН Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межгосударственный совет по космосу стран-участников СНГ возглавил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Такое решения принято не первом заседании совета, который проходит в Минске, передает ТАСС .

Объединение создано для координации работы в рамках соглашения об осуществлении совместной деятельности Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях , которое было подписано 2 ноября 2018 года в Казахстане. Членами межгоссовета на данный момент являются Россия, Беларусь, Казахстан и Армения. Избранный председатель Владимир Гусаков выразил надежду, что межгоссовет СНГ по космосу расширится.

«Наш межгосударственный совет открыт для вступления других стран Содружества. Каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по космосу, сейчас надо нам их координировать, чтобы это была общая согласованная программа обмена информацией», – отметил он.

По мнению Гусакова, именно кооперация позволяет повысить эффективность взаимодействия. «Теперь появится возможность интегрировать системы, получение и обработку информации, управление космическими аппаратами, наладить совместную разработку новых аппаратов, применять новейшие методы программирования», - сказал Гусаков. Он также сообщил, что следующее заседание межгоссовета планируется провести в России, которая, по его словам, в космической сфере является ведущей страной и продолжает отрабатывать новейшие системы регулирования и приема информации.