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Тюнинг-ателье AC Schnitzer «разогрело» кроссовер BMW X3 M

22.01.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая компания AC Schnitzer чаще всего упоминается в новостях в связи с каким-нибудь и без того мощным BMW. Вот и в этот раз бюро обратило свой взор на «горячий» кроссовер X3 M в кузове F97, представленный зимой прошлого года.


Причем «прокачке» подверглась модификация X3 M Competition, трехлитровая битурбо-«шестерка» которой развивает 510 лошадиных сил. Новенький блок управления повысил отдачу мотора до 600 сил, крутящий момент подрос с заводских 600 Нм до 700 Нм. Динамических показателей бюро не раскрывает, но надо полагать, в разгоне до «сотни» модифицированный вариант окажется шустрее исходного X3 M Competition, которому по паспорту на ускорение до 100 км/ч требуется 4,1 секунды.


Одно из основных направлений работы AC Schnitzer — это наружные обвесы. Впрочем, аэродинамический пакет для X3 M Competition достаточно скромный и включает новый передний бампер со сплиттером, накладки на пороги и спойлер на пятой двери.


Колесные диски тоже оригинальные — диаметром 20 дюймов с шинами размерности 255/45 спереди и 265/45 сзади, в качестве опции предлагаются 22-дюймовые «катки» с размерностью шин 265/35 спереди и 275/35 сзади. Также доступен новый комплект пружин, занимающий подвеску на 20−25 мм.


Кроме того, в AC Schnitzer готовят программу доработки и для стандартного X3 M с 480-сильным мотором. Подробностями компания обещает поделиться в ближайшее время.

 
 
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Немецкая компания AC Schnitzer чаще всего упоминается в новостях в связи с каким-нибудь и без того мощным BMW. Вот и в этот раз бюро обратило свой взор на новый кроссовер X3...
 
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