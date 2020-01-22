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В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

22.01.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный форум памяти жертв Холокоста открывается 22 января в Иерусалиме. Приурочен он к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

Встреча обещает стать одной из крупнейших в истории Израиля. Ожидается участие в форуме высоких гостей – среди них президенты России, Франции, Украины, Германии. Находится сейчас в Иерусалиме и белорусская делегация.

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

21 января спикер парламента нашей страны Владимир Андрейченко встретился со спикером израильского Кнессета. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества.

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

Холокост унес 6 миллионов жизней. За годы Второй мировой войны нацисты создали 42 тысячи лагерей смерти и гетто.

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

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Новости Беларуси. Международный форум памяти жертв Холокоста открывается 22 января в Иерусалиме. Приурочен он к 75-й годовщине освобождения советскими войсками...
 
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