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Люблю грозу... в середине января: в Минске сверкали молнии и выпал град!

22.01.2020 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погодные аномалии в Беларуси продолжаются. В Минске 22 января разразилась гроза… с молниями и градом

Люблю грозу... в середине января: в Минске сверкали молнии и выпал град!
фото tut.by
22 января в Минске разразилась гроза. Погода сегодня была переменчивой - дождь сменялся солнцем, а затем небо затянуло тучами. 

В некоторых районах даже сверкали молнии и прогремел гром, где-то прошел кратковременный, но сильный снег, а где-то выпал град.



видео: Минск-новости
 
Теги: Минск
 
 
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Погодные аномалии в Беларуси продолжаются. В Минске 22 января разразилась гроза… с молниями и градом
 
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