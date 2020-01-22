Apple выпустит новый iPhone «для нищих»

Источник материала: KYKY

Bloomberg со ссылкой на источники пишет , что Apple начнет сборку нового бюджетного iPhone в феврале. Так компания собирается завоевать новую аудиторию на мировом рынке смартфонов, которой до этого «премиальная яблочная» техника была недоступна. Новый гаджет по планам официально представят в марте.

Сборкой телефона займутся компании Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. и Wistron Corp. Гаджет станет первой относительно дешевой моделью iPhone со времен iPhone SE.

Информаторы Bloomberg рассказали изданию, что бюджетная модель iPhone получит корпус iPhone 8 от 2017 года, а также 4,7-дюймовый экран, одинарную основную камеру и Touch ID с активацией при помощи кнопки «Домой». Кроме того, у нового телефона будет тот же процессор, что и у флагмана iPhone 11. Цена пока не называется.

Напомним, свой первый недорогой смартфон, iPhone SE, Apple выпустила в 2016 году. Его стоимость начиналась от 399 долларов. В год выхода модели компания продала 30 миллионов устройств, а в следующие два года – еще десять миллионов. Раньше сообщалось, что в 2020-м Apple намерена показать пять новых моделей iPhone.