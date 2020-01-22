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Apple выпустит новый iPhone «для нищих»

22.01.2020 18:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Apple начнет сборку нового бюджетного iPhone в феврале. Так компания собирается завоевать новую аудиторию на мировом рынке смартфонов, которой до этого «премиальная яблочная» техника была недоступна. Новый гаджет по планам официально представят в марте. 

Сборкой телефона займутся компании Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. и Wistron Corp. Гаджет станет первой относительно дешевой моделью iPhone со времен iPhone SE.

Информаторы Bloomberg рассказали изданию, что бюджетная модель iPhone получит корпус iPhone 8 от 2017 года, а также 4,7-дюймовый экран, одинарную основную камеру и Touch ID с активацией при помощи кнопки «Домой». Кроме того, у нового телефона будет тот же процессор, что и у флагмана iPhone 11. Цена пока не называется.

Напомним, свой первый недорогой смартфон, iPhone SE, Apple выпустила в 2016 году. Его стоимость начиналась от 399 долларов. В год выхода модели компания продала 30 миллионов устройств, а в следующие два года – еще десять миллионов. Раньше сообщалось, что в 2020-м Apple намерена показать пять новых моделей iPhone. 

 
 
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Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Apple начнет сборку нового бюджетного iPhone в феврале. Так компания собирается завоевать новую аудиторию на мировом рынке...
 
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