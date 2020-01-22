Помните суд из-за мема про мыло и верёвку? Вот чем закончилось дело

Источник материала: KYKY

Мы рассказывали , как завод порошковой металлургии в Молодечно подал в суд на «Региональную газету»: в середине осени 2019-го она выложила фото мыла, нежно привязанного веревочкой к крану. Журналисты издания иронично заметили, что именно так предприятие решило побороть воровство в туалетах. Завод оскорбился и продолжил беседу уже в суде, и вот кейс подошел к концу, пишет «Белсат».

Совсем немного истории: 16 января суд в Минске рассмотрел иск завода к газете. Предприятие в попытке защитить свою честь требовало от издания, чтобы оно публично извинилось за свой текст с фразой в заголовке «Чтобы не украли». И подтвердило, что мыло на веревку привязали не сотрудники, а неизвестный провокатор. При этом истец признал, что фото – реальное.

«Региональная газета», в свою очередь, отказывалась следовать желаниям истца. Автор материала журналистка Зоя Хруцкая заявила, что без злого умысла хотела лишь показать своим читателям то, с чем в жизни ни разу не сталкивалась, – кусок мыла на привязи. А эксперт, оценивавший текст, тоже не нашел в нем негативной окраски.

Если сперва стороны никак не собирались идти на мировое соглашение, то теперь, утверждает «Белсат», все же пришли. «Завод отказался от своих требований в полном объеме и обязался компенсировать нашему изданию половину расходов на оплату услуг адвоката [Сергея Зикрацкого]», – заявил Александр Манцевич , главный редактор «Региональной газеты».