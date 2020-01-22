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Помните суд из-за мема про мыло и верёвку? Вот чем закончилось дело
Источник материала: KYKY>
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Совсем немного истории: 16 января суд в Минске
«Региональная газета», в свою очередь, отказывалась следовать желаниям истца. Автор материала журналистка Зоя Хруцкая заявила, что без злого умысла хотела лишь показать своим читателям то, с чем в жизни ни разу не сталкивалась, – кусок мыла на привязи. А эксперт, оценивавший текст, тоже не нашел в нем негативной окраски.
Если сперва стороны никак не собирались идти на мировое соглашение, то теперь, утверждает «Белсат», все же пришли. «Завод отказался от своих требований в полном объеме и обязался компенсировать нашему изданию половину расходов на оплату услуг адвоката [Сергея Зикрацкого]», – заявил Александр Манцевич , главный редактор «Региональной газеты».
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