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Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

22.01.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Встреча состоялась в форме открытого диалога и длилась в течение полутора часов. В мероприятии также приняли участие представители школьных СМИ Слуцкого района. Ребята, получившие почетное звание «Ученик года Минской области –2019», смогли задать интересующие их вопросы главе центрального региона.

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

– Я уверен, в Беларуси есть возможность реализоваться во всех сферах, – отметил Александр Турчин, открывая мероприятие. – И, когда перед тобой стоят вызовы и есть какие-то конкретные предложения, надо их принимать. Чтобы не жалеть в будущем о том, что этим шансом не воспользовался.

Многие вопросы, адресованные главе центрального региона, касались его школьных лет. Александр Турчин с удовольствием поделился своими воспоминаниями. Он рассказал, что окончил школу с серебряной медалью. Единственная четверка в аттестате – по алгебре. В школе очень любил химию, участвовал в олимпиадах.

– Уже 21 год я работаю на государственной службе. Мой первый школьный звонок прозвенел в Советском союзе, а последний – в Республике Беларусь. Президенту нужно отдать дань уважения за то, что мы стали по-настоящему независимой страной, – отметил Александр Генрихович, отвечая на один из вопросов.

Учащаяся средней школы №3 г. Клецка Полина Груша поинтересовалась у губернатора, какие качества он ценит в людях.

– Для меня главное – честность и порядочность, – сказал Александр Турчин. – Эти человеческие характеристики важны и в работе, и в простом общении. Как руководитель, я, конечно, должен иметь команду единомышленников. Мы должны понимать друг друга с полуслова, тогда легче принимать новые вызовы и решать задачи.

Никита Бранчук из Вилейки поинтересовался, как выглядит стандартный рабочий день председателя облисполкома. Александр Генрихович рассказал, что средняя продолжительность его рабочего дня составляет 12 часов. Рабочей становится и суббота, потому что оставаться дома, когда есть дела, не комфортно. При этом такой насыщенный график давно стал привычным для руководителя.

– В облисполкоме много встреч с людьми. И это несомненный плюс, – говорит Александр Турчин. – Но самое ответственное – это совещания с Главой государства. К ним нужно усиленно готовиться. Это очень мобилизует ум. Я должен быть готов ответить на любые вопросы Президента.

Ребята задавали вопросы о спортивных предпочтениях главы региона и узнали, что его вид спорта – баскетбол.

– Какие три вещи нужно сделать в юности, чтобы добиться успеха в будущем? – спросила представительница Любани.

– Первое – это учеба. Второе – это правильный профессиональный выбор. И третье – определиться со своими жизненными принципами. В жизни всегда нужно оставаться человеком, независимо от того, на какой должности ты работаешь, – отметил председатель облисполкома.

За время встречи Александр Турчин ответил на два десятка вопросов. Он обозначил, что эта дискуссия с молодежной элитой области не последняя. Подобные встречи станут традиционными и будут носить тематический характер.

Учащаяся гимназии № г. Столбцы Диана Валаханович отметила, что диалог получился очень душевным: «Настолько чистые эмоции остались после встречи! Не было какого-то официально-делового стиля, такого строгого. Очень дружеской получилась беседа, приятные впечатления. Хотелось бы чаще встречаться с главой региона».

Еще одна участница встречи Полина Груша, которая задала вопрос Александру Турчину, рассказала о своих волнениях: «Эмоции меня сейчас переполняют, поскольку получилось не просто задать вопрос, а пообщаться с первым лицом области. После этого диалога появилось огромное желание учиться дальше, развиваться». 

«Дискуссия получилась по-настоящему интересная и насыщенная», - считает учащийся Минского областного лицея Антон Филиппович. Молодой человек подчеркнул, что председатель облисполкома во время общения затронул темы, действительно волнующие молодежь. «Мы понимаем, что государство видит необходимость в молодых людях, в их прогрессе, чтобы они учились, узнавали новое, проявляли инициативу. Ряд вопросов касался обучения, внедрения новых технологий во все сферы жизни, профессионального выбора. Важно, что все ушли в позитивном настроении, готовые дальше вместе учиться и в будущем работать на благо области и страны».

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

Александр Турчин встретился с победителями конкурса «Ученик года Минской области»

 
 
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Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин встретился с победителями областного конкурса «Ученик года Минской области – 2019».
 
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