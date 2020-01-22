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В Беларуси вырос тариф на электроэнергию для больниц, церквей и садоводов

22.01.2020 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси вырос тариф на электроэнергию для больниц, церквей и садоводов
Фото из открытых источников

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на электроэнергию, отпускаемую предприятиями ГПО «Белэнерго» организациям на уровне тарифов для населения. Соответствующее постановление ведомства №1 от 4 января 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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В частности, отмечается, что для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих и дачных кооперативов установлен тариф 0,1901 руб. за 1 кВт.ч. Такой же тариф определен и для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень (городков), а также для организаций в части использования электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий.

Для гаражных кооперативов и кооперативов, использующих автомобильные стоянки, новый тариф составит 0,209 руб. за 1 кВт.ч.

Для организаций, которые имеют на балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для нужд населения тариф составит 0,1811 руб. за 1 кВт.ч.

 
 
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Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
 
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