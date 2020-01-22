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Беларусбанк в этом году направит Br680 млн. на кредитную поддержку многодетных семей в рамках Указа 240
Источник материала: Myfin
Учитывая свой опыт, заслуженную высокую репутацию у клиентов, в 2017 году
В наступившем году Президентом Республики Беларусь перед участниками госпрограммы строительства жилья поставлена задача принять все необходимые меры по обеспечению многодетных семей собственным жильем в течение года с момента их постановки на учет нуждающихся.
«Беларусбанк», со своей стороны, для целей выполнения поручения Главы государства, окажет кредитную поддержку многодетным семьями направит 680 млн. рублей на кредитование в рамках Указа №240 и более 100 млн. рублей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №13.
Жилищное кредитование остается для банка приоритетным направлением. Благодаря тому, что клиенты сделали свой выбор в пользу нашего банка, «Беларусбанк» стал ведущим банком в области финансирования недвижимости в Республике Беларусь: по объемам оказанной в 2019 году кредитной поддержки жилищного строительства доля ОАО «АСБ Беларусбанк» среди коммерческих банков составила 62%, а по кредитам с государственной поддержкой – более 80%.
Банк благодарит клиентов за оказанное доверие. Подробнее узнать о программах поддержки строительства и приобретения жилья можно на официальном сайте банка.
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Беларусбанк в этом году направит Br680 млн. на кредитную поддержку многодетных семей в рамках Указа 240
ОАО АСБ Беларусбанк , выступая проводником государственной программы строительства жилья для граждан, понимая ее социальную значимость, в первую очередь активно...
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