Семь банковских секретов, которые знают богатые люди

Источник материала: Ежедневник



фото: bankistran.ru

Одной из причин экономического расслоения является слабая финансовая грамотность большинства населения. Но если не знать правила обращения с деньгами, добиться успеха невозможно.

Банки аккумулируют деньги, и если вы хотите иметь преимущества во взаимодействии с этим источником, нужно знать главные правила.

1. У банков есть годовая квота на выдачу кредитов

Банки позволяют людям открывать вклады под небольшой процент, а сами выдают эти деньги другим клиентам в виде кредитов с чуть более высоким процентом. Они зарабатывают на разнице между этими двумя процентами.

Это означает, что доход банка напрямую зависит от того, сколько денег в нем хранится и сколько кредитов он выдает. Итак, для развития банку нужны два действия. Первое — увеличить поступление денег за счет открытия новых счетов. Второе — выдать больше кредитов. Таким образом, чем больше в банке открывается вкладов, тем больше ему нужно выдавать кредитов. При этом желательно, чтобы они выплачивались как можно дольше. Чем длиннее срок погашения, тем больше проценты.

Вот почему банкам нужно выполнять нормативы не только по открытию вкладов, но и по выдаче кредитов. Этим фактом можно воспользоваться, чтобы увеличить шансы на получение денег: говорят, что банки чаще одобряют заявки, поданные в конце года. Дело в том, что в большинстве случаев в это время они еще не близки к нужным показателям.

2. У каждого филиала банка есть свой лимит кредитования

Филиалы банка не равны. У каждого из них есть ограничение на размер кредита, который может утвердить менеджер. Если запрашиваемая сумма превышает этот лимит, клиенту откажут.

При этом причину такого решения ему могут не сообщить, и он будет думать, что сделал что-то не так. В некоторых случаях, если сделка кажется особенно выгодной, менеджер может направить заемщика к вышестоящему руководителю.

Сюда же относятся ситуации, в которых банк уже исчерпал свой кредитный лимит. Неважно, как хорошо клиент обоснует свою платежеспособность, — заявление будет отклонено, потому что банк не имеет права превышать кредитный лимит. Он может быть увеличен, но точно не по просьбе заемщика.

3. Центральный банк всегда будет помогать крупным банкам

Это достаточно очевидный факт, и, поскольку бороться с ним бессмысленно, лучше его просто принять. Центральные банки всегда будут спасать крупные банки, которые находятся на грани разорения. Это значит, что у них всегда будут деньги, чтобы подняться со дна.

4. Банки не хранят деньги

Изначально банки преподносились как места для хранения денег. Сегодня мы обращаемся к их услугам из-за простоты использования денег в любом месте и в любое время. Вот почему у всех есть банковские карты.

Еще более интересным является тот факт, что банки пытаются снизить популярность наличных денег. Безналичный расчет заставляет людей проще относиться к тратам и не так остро ощущать потерю при обмене денег на товары или услуги. Он облегчает транзакции и делает жизнь комфортной, но также создает более опасную ситуацию с точки зрения расходов.

Банки не хранят деньги. Они заставляют их циркулировать. Это означает, что доступ к вкладу есть не только у его владельца. Теперь и правительство обладает некоторым уровнем контроля над деньгами граждан — именно поэтому сверхбогатые люди ищут способы защитить свое состояние.

5. Крупнейшими клиентами банков являются банки

Банки существуют, чтобы обслуживать себя. Обслуживание других клиентов второстепенно. Все деньги, внесенные в банк, становятся его активом. Все деньги, взятые в долг у банка, остаются его активом. Банк находится в почти беспроигрышной позиции.

Это заставляет его всегда действовать в своих интересах. Банк никогда не будет бороться за того, кто хранит в нем деньги. Он борется за большие проценты и контроль. Дело в том, что после поступления в банк, ваши деньги перестают быть только вашей собственностью. Они становятся еще и активом банка.

Кредитный лимит банка всегда зависит от того, сколько в нем хранится вкладов. И соотношение всегда несправедливо.

6. Банкиры получают ежегодный бонус за выданные кредиты

Разумеется, премия достается не всем сотрудникам, а только тем, кто несет ответственность за выдачу кредитов. Как правило, это менеджеры. И это не плохо.

Бонус зависит от выданных кредитов. Конечно, они не должны быть ненадежными. Каждый сотрудник банка хочет получить дополнительную выплату в конце года — вот почему они могут с большей готовностью одобрять заявки ближе к этому времени.

Чаще всего это происходит неосознанно. В начале года менеджер не испытывает давления в вопросах утверждения кредитов. Но ближе к концу года появляется страх потерять бонус, не одобрив достаточное число заявок. Кроме того, никто не хочет, чтобы его назвали некомпетентным специалистом.

Таким образом, если клиент не получит деньги, сотрудник банка упустит годовой бонус. Вот как это используют богатые люди: они приходят в банк, чтобы получить максимальную возможную сумму, ведь у них есть необходимые залог и авторитет.

7. Банки не дают деньги людям, которые выглядят бедно

Банкиры — самые безупречно одетые специалисты в мире. И они — сознательно или бессознательно — оценивают внешность окружающих. Если клиент плохо выглядит, банк не захочет выдавать ему кредит.

Если заемщик выглядит так, будто ему нужны деньги, вероятно, он их не получит. Если он выглядит так, будто ни капли в них не нуждается, то, скорее всего, получит желаемое.

Единственное исключение из этого правила — наличие счета в банке. В таком случае сотрудники могут наверняка узнать, действительно ли человек богат. Но если счета нет, они оценят его по внешности и довольно быстро сделают выводы, основываясь на ней.

medium.com, перевод rb.ru