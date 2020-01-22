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Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Добро в один клик. Теперь сообщить о потерянных и найденных животных можно онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также можно прикрепить до пяти фотографий с краткой информацией о потерянном домашнем любимце. Кстати, сейчас в приюте – около 180 животных, и все они ожидают новых хозяев.
Дарья Уласевич, секретарь-референт ГП «Фауна города»:
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Новости Беларуси. Добро в один клик. Теперь сообщить о потерянных и найденных животных можно онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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