Фотофакт: Что это было? В Минске 22 января разразилась гроза… со снегом









В Уручье, например, мела метель.





— Видимость нулевая. Жутковато на самом деле, — сообщили очевидцы погодной аномалии. — Гремел гром и снег валил, аки бешеный, был сильный ветер.





К слову, чуть ранее синоптики сообщали об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра. По прогнозам такой ветер западного направления сохранится в Минске на несколько дней.