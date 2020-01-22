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Фотофакт: Что это было? В Минске 22 января разразилась гроза… со снегом

22.01.2020 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице 22 января разразилась гроза. Небо после обеда затянуло тучами. В некоторых районах даже сверкали молнии и шел снег, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



В Уручье, например, мела метель.

— Видимость нулевая. Жутковато на самом деле, — сообщили очевидцы погодной аномалии. — Гремел гром и снег валил, аки бешеный, был сильный ветер.

К слову, чуть ранее синоптики сообщали об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра. По прогнозам такой ветер западного направления сохранится в Минске на несколько дней.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице 22 января разразилась гроза. Небо после обеда затянуло тучами. В некоторых районах даже сверкали молнии и шел снег, сообщает корреспондент агентства...
 
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