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Фотофакт: Что это было? В Минске 22 января разразилась гроза… со снегом
Источник материала: Партизан
В столице 22 января разразилась гроза. Небо после обеда затянуло тучами. В некоторых районах даже сверкали молнии и шел снег,
В Уручье, например, мела метель.
— Видимость нулевая. Жутковато на самом деле, — сообщили очевидцы погодной аномалии. — Гремел гром и снег валил, аки бешеный, был сильный ветер.
К слову, чуть ранее синоптики сообщали об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра. По прогнозам такой ветер западного направления сохранится в Минске на несколько дней.
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В столице 22 января разразилась гроза. Небо после обеда затянуло тучами. В некоторых районах даже сверкали молнии и шел снег, сообщает корреспондент агентства...
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