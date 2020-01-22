|
В Минске Volkswagen влетел под грузовик: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
На выезде из Минска легковушка столкнулась с грузовиком, водитель погиб. Об этом
Авария произошла 22 января, около 16.35, на 14-м километре могилевской трассы. Установлено, что водитель Volkswagen, двигаясь по Смиловичскому тракту, врезался в грузовик Volvo, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 22 января, около 16.35, на 14-м километре могилевской трассы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)