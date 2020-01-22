В Минске Volkswagen влетел под грузовик: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

На выезде из Минска легковушка столкнулась с грузовиком, водитель погиб. Об этом сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 22 января, около 16.35, на 14-м километре могилевской трассы. Установлено, что водитель Volkswagen, двигаясь по Смиловичскому тракту, врезался в грузовик Volvo, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.