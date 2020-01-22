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В Минске Volkswagen влетел под грузовик: водитель легковушки погиб

22.01.2020 19:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выезде из Минска легковушка столкнулась с грузовиком, водитель погиб. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 22 января, около 16.35, на 14-м километре могилевской трассы. Установлено, что водитель Volkswagen, двигаясь по Смиловичскому тракту, врезался в грузовик Volvo, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 22 января, около 16.35, на 14-м километре могилевской трассы.
 
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