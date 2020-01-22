Михаил Орда: Цены должны быть адекватны уровню зарплаты в стране

"Цены должны быть адекватными заработной плате в стране. Профсоюзы ежемесячно во всех районах и городах мониторят около 280 магазинов различной формы собственности - и сетевые, и шаговой доступности. Если мы видим необоснованный рост цен, особенно на продукты первой необходимости, информируем об этом и правительство, и Министерство по антимонопольному регулированию и торговле, чтобы были приняты соответствующие меры. В нашем генеральном соглашении с правительством четко обозначено: если растут цены, значит должна расти и зарплата. Потому что от этого зависит уровень жизни наших людей", - подчеркнул глава ФПБ.





Защита социальных гарантий трудящихся, вопросы соблюдения трудового законодательства, безопасности условий труда, заработной платы - в числе приоритетов профсоюзов. "Сейчас активно обсуждается тема зарплаты бюджетников, для которых с 1 января введена новая форма оплаты труда. Самое главное - чтобы заработная плата не была снижена. Чтобы эта норма выполнялась, ресурсов в бюджете заложено достаточно. Сегодня в организациях бюджетной сферы у нанимателя расширены возможности по распределению доплат и премий. Чтобы это не было кулуарно, профсоюзы должны принимать самое активное участие в распределении этих доплат, чтобы люди в коллективах знали, кого и за какие результаты премировали", - отметил Михаил Орда.









На контроль за выплатой заработной платы в связи с изменениями по ее начислению обратил внимание и принявший участие в конференции председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он назвал это одной из насущных задач профсоюзов. Также он нацелил профсоюзных активистов уделять больше внимания производственной дисциплине, соблюдению требований по охране труда как нанимателем, так и работниками.











