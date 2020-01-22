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Мусиенко рассказал, как пакеты из конопли могли бы повлиять на экологию
Источник материала: СТВ
Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Это тот потенциал научный, который мы говорим: «Они придут-не придут». Я сам в комиссии по отбору. Работы настолько шикарные. У нас просто спор, кому и что давать. И многие из них связаны как раз с утилизацией и иными материалами. И это тема для нас, потому что мы можем задать тренд. Конечно, нам к этому надо уходить – отказываться от пластика жёстко. И это позволяет наша государственная система быстро, чётко принять. Та же, условно говоря, конопля с нулевым содержанием каннабиса есть – выращивай, делай пакеты и закрой эту тему. И на заражённых территориях понижай уровень радиации. То есть целый ряд экономических моментов, которые не требуют… Надо в науку вложить, в молодую науку вложить, а не в аппарат. Вот этот тренд когда мы поменяем, не будем железо покупать на Западе, а будем делать науку. Это говорил Жорес Алферов.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» обсуждали:
– что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли
– как увеличить зарплаты молодых сотрудников
– как и с кем белорусы будут работать над созданием нового спутника
– какими должны быть льготы для компаний, вкладывающих в науку
– как белорусские учёные создают биоразлагаемые полимеры из крахмала и соломы
Смотрите 22 января в 20.30 на СТВ.
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Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Сергей Мусиенко, руководитель аналитического...
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