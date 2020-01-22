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Стоп, коронавирус ! Беларусь будет контролировать и соблюдать санитарно-карантинный режим на границе

22.01.2020 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный пограничный комитет Беларуси осуществляет на постоянной основе санитарно-карантинный контроль на границе, заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

"Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропусках осуществляется на постоянной основе в тесном взаимодействии с представителями таможенного комитета и медиками", - сказал Бычковский.

По словам официального представителя, особое внимание уделяется гражданам из азиатских стран, в Национальном аэропорту Минск на отдельном контроле находятся рейсы из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Он также отметил, что все пограничники обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Проводя процедуру пограничного контроля граждан, сотрудники обращают внимание на внешние признаки, которые могут свидетельствовать об инфекционных заболеваниях. В случае их выявления пограничники выводят человека из общего потока во избежание его контактов с окружающими и приглашают медицинских работников для дальнейшего обследования", - добавил официальный представитель ГПК.


По информации ведомства, в пунктах пропуска пограничники осуществляют отдельные функции санитарно-карантинного контроля с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.

"Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией", - отметила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

Для оперативного принятия мер по недопущению завоза вируса в страну комплексные мероприятия проводятся также в Национальном аэропорту "Минск". В частности, в аэропортах организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.



Также специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).


По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный пограничный комитет Беларуси осуществляет на постоянной основе санитарно-карантинный контроль на границе, заявил агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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