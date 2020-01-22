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Ими лечат рак или ими его можно спровоцировать? Разбираемся, опасны ли стволовые клетки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси проходят уникальные исследования, результаты которых помогут и уже помогают бороться со сложными заболеваниями. Основные усилия сегодня направлены на борьбу с онкологией.
Наши ученые буквально заряжают на победу над раком стволовые клетки – это основной материал для исследований. И, как бы кто ни относился к такому способу лечения, уже сейчас есть длительный положительный результат. А это сотни спасенных жизней. Более детально о лечении стволовыми клетками мы поговорили с директором Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андреем Гончаровым.
Мы активно внедряем лечение онкопациентов при помощи дендритных клеток
Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Основные методы лечения, которые мы разработали, это лечение трофических язв, рецессий десны, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний глаз (язвы, кератиты). Мы активно внедряем лечение онкопациентов, страдающих самыми разными онкозаболеваниями, при помощи дендритных клеток.
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Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Гончаров:
«Если применить большие дозы стволовых клеток, когда есть уже у пациента онкозаболевание, то теоретически мы можем ухудшить течение болезни»
Ольга Коршун:
Андрей Гончаров:
Что касается побочных эффектов, если применять стволовые клетки локально, то их практически нет. Системное применение очень больших доз стволовых клеток может вызвать небольшое недомогание, но не более того. В мире использовано уже десятки миллионов доз, трансплантаций стволовых клеток и каких-то серьезных побочных эффектов не было.
Но имеются и другие стволовые клетки: эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Эти клетки как раз достаточно опасные в отношении онкогенеза и в медицине не используются. Можно предположить, что теоретически, где-то подпольно они могли быть кому-то применены. Допустим, с целью омоложения. Это ненаучная практика, теоретически эти клетки могли нанести вред.
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Ольга Коршун:
Андрей Гончаров:
Все движется в этом направлении и Беларусь в этом плане очень выгодно отличается от многих стран. У нас Минздравом утверждено 50 инструкций, по применению которых изложено лечение самых разных заболеваний. Выделяются большие средства для проведения клинических исследований, а затем эти результаты становятся основой этих инструкций.
Ольга Коршун:
Андрей Гончаров:
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН...
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