Определены правила предустановки российского ПО на смартфоны

Источник материала: Tut.by

ФАС определила, как и какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. С июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов, а к 2023-му — для остальных устройств. Об этом пишет РБК.



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Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства будет реализован в несколько этапов, а ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.

Такую концепцию реализации закона представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) озвучил на совещании с участниками телеком-рынка в рамках совещания, которое прошло в среду, 22 января. Об этом РБК рассказал участник совещания. Содержание встречи также подтвердил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, который присутствовал на ней.

Согласно концепции, которую предлагает ФАС:

с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов;

с 2021 года — для планшетов;

с 2022 года — для компьютеров;

с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и Smart ТВ этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

«Перечня конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», — уточнил собеседник РБК.

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями:

право на ПО принадлежит российскому лицу;

ПО реализуется на территории России;

разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.

Участник совещания также пояснил, что предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.

В пресс-службе ФАС не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Поправки в закон «О защите прав потребителей» (об обеспечении потребителям возможности использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров) был подписан в декабря 2019 года. Перечень устройств и приложений, а также порядок установки софта должны быть определены правительством отдельно.

По мнению Антона Гуськова, предложенная ФАС концепция вызывает у производителей гаджетов и продавцов много вопросов, так как не предполагает наличие реестра конкретных производителей и их программных продуктов, из которых можно выбирать. «Значит, производитель должен будет либо сам проверять, соответствует ли ПО конкретного разработчика требованиям закона, либо поверить разработчику на слово. Такой подход создает почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка и недобросовестных потребителей», — уверен Гуськов.

Он также считает, что производители не успеют подготовиться к вступлению закона в силу. «С 1 июля предустановка станет обязательной для смартфонов. Но производители должны найти разработчиков, заключить с ними договоры, провести тестирование, чтобы обеспечить предустановку на все устройства. Только для тестирования требуется не менее полугода, однако все подзаконные акты до сих пор находятся в разработке и будут утверждены в лучшем случае в апреле», — отметил Антон Гуськов.

Он уверен, что в закон о защите прав потребителей необходимо добавить еще одну ответственную сторону, отдельный субъект регулирования — производителя ПО. «В текущей версии вся ответственность ложится на производителя и продавца. Если нам навязывают установку какого-то ПО, то ответственность за бесперебойность работы должна лежать в том числе и на его разработчике», — уверен Гуськов.

Предустановку российского ПО на смартфоны критикует не только бизнес-сообщество, но и другие члены Евразийского союза — Белпрусь, Казахстан и Киргизия. В декабре представители этих стран заявили , что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза. По их мнению, закон может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.