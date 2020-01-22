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Фильм по книге Виктора Мартиновича получил приз на Trieste Film Festival

22.01.2020 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Полуян: "Очень счастлив, сообщить, что Озеро радости победило в международном конкурсе в Trieste Film Festival!".

"Озеро радости" было снято по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича.

В прошлом году фильм получил приз на кинофестивале в Неваде, пишет euroradio.fm


"Озеро радости" — это короткометражный художественный фильм 
 
 
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Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.
 
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