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Фильм по книге Виктора Мартиновича получил приз на Trieste Film Festival
Источник материала: Партизан
Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.
Об этом на своей странице в Facebook
"Озеро радости" было снято по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича.
В прошлом году фильм получил приз на кинофестивале в Неваде, пишет
"Озеро радости" — это короткометражный художественный фильм
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Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.
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