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Белорусские гандболисты на последних секундах упустили победу над Австрией

22.01.2020 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по гандболу завершила чемпионат Европы в Австрии ничьей с хозяевами площадки — 36:36.


Фото: handball.by

Нашим гандболистам для попадания в топ-8 чемпионата Европы и сохранения шансов на олимпийскую квалификацию необходимо было побеждать австрийцев, которых, в свою очередь, устраивала и ничья.

Белорусы вели в счете весь матч, отрываясь даже на четыре мяча, но, увы, в концовке растеряли преимущество. Подопечные Юрия Шевцова несколько раз в обидных ситуациях теряли мяч, не помогли и спорные решения арбитров встречи. Счет австрийцы сравняли за пару секунд до конца игры.

Таким образом, сборная Беларуси заняла пятое место в своей группе и 9−10-е в итоговой таблице чемпионата Европы.

 
 
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Сборная Беларуси по гандболу завершила чемпионат Европы в Австрии ничьей с хозяевами площадки - 36:36.
 
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