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Олег Гайдукевич: нужно ужесточать наказание для шумных соседей и любителей мусорить на природе

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В белорусском парламенте продолжается проработка изменений в Кодекс об административных правонарушениях. О предложениях, сформированных на встречах с избирателями, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: нужно ужесточать наказание для шумных соседей и любителей мусорить на природе

Список пожеланий граждан сейчас направлен в Постоянную комиссию по законодательству. "Что беспокоит людей? Например, человек получил или построил квартиру. Но не повезло с соседями, и он будет годами мучиться, составлять протоколы, жалуясь на шум. Легких решений нет. Поэтому, во-первых, я предлагаю ужесточить административную ответственность. Приведу пример европейской практики. В Германии штраф за недопустимый шум доходит до 8 тыс. евро, в Великобритании - до 10 тыс. евро. У нас, конечно, своя страна, и нам этого не надо. Но необходимо более четко прописать в законе механизм действия правоохранительных органов, жилищно-коммунальных служб и других госструктур, чтобы в этом вопросе наводился порядок. Разумеется, здесь речь идет не о детях, которые шумно бегают, а о тех взрослых, кто постоянно собираются, устраивают пьянки и дебоширят. Люди должны быть защищены от этого. Поэтому законодатели должны сделать так, чтобы данная проблема решалась быстро, а не длилась волокита в течение трех лет. Иногда можно прибегать даже к таким жестким мерам, как выселение дебоширов из квартиры", - считает парламентарий.

По мнению депутата, также надо ужесточать ответственность за жестокое обращение с животными, увеличивать штрафы. Олег Гайдукевич убежден, что существуют проблемы в контактных зоопарках. В России, например, их уже запретили.

Также Олег Гайдукевич высказался относительно проблемы загрязнения: "Мы наблюдаем огромное количество мусора возле наших водоемов, в лесах, оставленного недобросовестными гражданами, не умеющими нормально отдыхать. Иногда в воскресенье к Минскому морю подъехать уже невозможно. Поэтому и здесь надо вносить коррективы в законодательство - в ст.15.63 и 15.30 КоАП, существенно увеличивая штрафные санкции".

Вместе с тем депутат считает, что КоАП нужно в определенной части либерализировать - не должно быть такого количество привлеченных к административной ответственности, иногда можно ограничиться предупреждением, профилактической беседой. Некоторые деяния надо исключать из разряда административных правонарушений, учитывая при этом степень их общественной опасности. По мнению Олега Гайдукевича, это относится к некоторым нарушениям в сфере предпринимательства.

Он подчеркнул, что законопроект будет широко обсуждаться в парламенте, от граждан приходит много предложений. "Мы сделаем именно тот кодекс, который требуется людям. Это будет абсолютно новая концепция КоАП", - резюмировал депутат.

 
 
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