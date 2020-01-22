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Минтранс предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности. Это предусмотрено комплексным планом мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Минтранс предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности

Как пояснили в пресс-службе, комплексный план разработан с учетом ситуации на рынке автоперевозок пассажиров, а также обращений, которые приходят в госорганы. Документ подготовлен Минтрансом с участием госорганов и утвержден на уровне Совета Министров.

В 2020 году этим планом предусматривается подготовка предложений об изменении Кодекса об административных правонарушениях. Новшества предполагают усиление ответственности автомобильного перевозчика за нарушение требований безопасности, норм оформления и оснащения авто при перевозках пассажиров.

Вместе с бизнес-сообществом проработают вопрос лицензирования деятельности при перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении (в том числе это коснется такси).

В законодательстве предлагается конкретизировать стороны договоров аренды транспортного средства с экипажем, их права и обязанности, а также запретить перевозки пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного.

Кроме того, проработают вопрос обязательного использования тахографов при перевозках пассажиров внутри страны. Планируется также уточнить функции Транспортной инспекции при камеральных проверках.

 
 
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  Министерство транспорта и коммуникаций предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности. Это предусмотрено...
 
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