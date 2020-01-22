 Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Источник материала: Виртуальный Брест

В дни новогодних и рождественских праздников предприятия и организации Ленинского района к общему присоединились к благотворительному делу.





В отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» брестчане могли оформить благотворительную подписку для детей, в качестве подарков приобрести новогодние сладости, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности.







Все сувениры нашли своих адресатов! «Почтовые» Снегурочки Брестского филиала РУП «Белпочта» посетили детей с ограниченными возможностями, ребят из опекунских и приемных семей. В этом году дети получили сладкие подарки, игрушки, а также добрые слова и пожелания добра, мира и счастья.





Доброй традицией стало ежегодное посещение первичными организациями РОО «Белая Русь» и РОО «БРСМ» РУП «Белпочта» брестских многодетных семей и ГУО «Кобринский районный социально-педагогический центр».





Ребята каждый раз с нетерпением ждут встречи с новыми друзьями.





Гостям ребята показали театральную постановку «Репка», читали стихи, исполняли рождественские песни, дружно отвечали на вопросы почтовой викторины «Что ты знаешь о почте?». За старание и активность Дед Мороз и Почтальон Печкин вручили каждому ребенку сладкие призы и новогодние подарки.





Творить добро – всегда волнительно и приятно. Пусть каждый ребенок в 2020 году будет счастлив!



