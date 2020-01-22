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Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дни новогодних и рождественских праздников предприятия и организации Ленинского района к общему присоединились к благотворительному делу.

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

В отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» брестчане могли оформить благотворительную подписку для детей, в качестве подарков приобрести новогодние сладости, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности.

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?
 Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Все сувениры нашли своих адресатов! «Почтовые» Снегурочки Брестского филиала РУП «Белпочта» посетили детей с ограниченными возможностями, ребят из опекунских и приемных семей. В этом году дети получили сладкие подарки, игрушки, а также добрые слова и пожелания добра, мира и счастья.

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Доброй традицией стало ежегодное посещение первичными организациями РОО «Белая Русь» и РОО «БРСМ» РУП «Белпочта» брестских многодетных семей и ГУО «Кобринский районный социально-педагогический центр».

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Ребята каждый раз с нетерпением ждут встречи с новыми друзьями.

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Гостям ребята показали театральную постановку «Репка», читали стихи, исполняли рождественские песни, дружно отвечали на вопросы почтовой викторины «Что ты знаешь о почте?». За старание и активность Дед Мороз и Почтальон Печкин вручили каждому ребенку сладкие призы и новогодние подарки.

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

Творить добро – всегда волнительно и приятно. Пусть каждый ребенок в 2020 году будет счастлив!

Кому дарили новогоднюю радость предприятия и организации Ленинского района г. Бреста?

 
 
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  В дни новогодних и рождественских праздников предприятия и организации Ленинского района к общему присоединились к благотворительному делу. В отделениях...
 
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