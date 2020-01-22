Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г.Бреста информирует, что с 21 по 24 января 2020 года на территории Ленинского района г.Бреста проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение».







Одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений является профилактический учёт, т. е. наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия.



Органами внутренних дел профилактический учёт осуществляется в отношении:



-привлечённых к административной ответственности за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в течение года после объявления ему официального предупреждения за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;



- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального предупреждения за совершение одного из указанных правонарушений;



- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 КоАП Республики Беларусь, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального предупреждения в связи с принятием в отношении его решения об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 ст. 29 УПК РБ, либо об освобождении от уголовной ответственности в соответствии со статьями 88, 89 УК Республики Беларусь за совершение по отношению к члену семьи деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148 - 154, 166 - 171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь;



- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в течение года после объявления ему официального предупреждения за совершение указанного правонарушения;



- отбывшего полностью основное и дополнительное уголовное наказание, за исключением граждан, за которыми установлен превентивный надзор либо осуществляется профилактическое наблюдение.



Должностное лицо органа внутренних дел:



- посещает гражданина, в отношении которого осуществляется профилактический учет, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, определенном должностным лицом соответствующего субъекта профилактики правонарушений, один раз в течение месяца, если иная периодичность посещения не определена руководителем соответствующего субъекта профилактики правонарушений или его заместителем;



- определяет место и время проведения профилактических мероприятий, обеспечивает участие в них гражданина, в отношении которого осуществляется профилактический учет.



Согласно ч.7 ст.29 Закона №122-З от 04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учет, прибывает по вызову должностного лица органа внутренних дел и участвует в профилактических мероприятиях.



Профилактические мероприятия проводятся один раз в месяц в форме лекций, демонстрации фильмов профилактической направленности. Продолжительность профилактического мероприятия определяется индивидуально в пределах одного часа.

Согласно ст. 32 Закона граждане, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений, обязаны своевременно прибывать по вызову должностных лиц уполномоченных субъектов профилактики правонарушений и участвовать в профилактических мероприятиях,проводимых ими.



В случае уклонения от участия без уважительной причины в проводимом профилактическом мероприятии,гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учёт, оказывает неповиновение законному требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий, будучи лицом, не подчиненным ему по службе и подлежит ответственности по ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в доход государства в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

