ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Ленинского района г.Бреста проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение»

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г.Бреста информирует, что с 21 по 24 января 2020 года на территории Ленинского района г.Бреста проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение».

На территории Ленинского района г.Бреста проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение»


Одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений является профилактический учёт, т. е. наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия.

Органами внутренних дел профилактический учёт осуществляется в отношении:

-привлечённых к административной ответственности за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в течение года после объявления ему официального предупреждения за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального предупреждения за совершение одного из указанных правонарушений;

- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 КоАП Республики Беларусь, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального предупреждения в связи с принятием в отношении его решения об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 ст. 29 УПК РБ, либо об освобождении от уголовной ответственности в соответствии со статьями 88, 89 УК Республики Беларусь за совершение по отношению к члену семьи деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148 - 154, 166 - 171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в течение года после объявления ему официального предупреждения за совершение указанного правонарушения;

- отбывшего полностью основное и дополнительное уголовное наказание, за исключением граждан, за которыми установлен превентивный надзор либо осуществляется профилактическое наблюдение.

Должностное лицо органа внутренних дел:

- посещает гражданина, в отношении которого осуществляется профилактический учет, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, определенном должностным лицом соответствующего субъекта профилактики правонарушений, один раз в течение месяца, если иная периодичность посещения не определена руководителем соответствующего субъекта профилактики правонарушений или его заместителем;

- определяет место и время проведения профилактических мероприятий, обеспечивает участие в них гражданина, в отношении которого осуществляется профилактический учет.

Согласно ч.7 ст.29 Закона №122-З от 04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учет, прибывает по вызову должностного лица органа внутренних дел и участвует в профилактических мероприятиях.

Профилактические мероприятия проводятся один раз в месяц в форме лекций, демонстрации фильмов профилактической направленности. Продолжительность профилактического мероприятия определяется индивидуально в пределах одного часа.
Согласно ст. 32 Закона граждане, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений, обязаны своевременно прибывать по вызову должностных лиц уполномоченных субъектов профилактики правонарушений и участвовать в профилактических мероприятиях,проводимых ими.

В случае уклонения от участия без уважительной причины в проводимом профилактическом мероприятии,гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учёт, оказывает неповиновение законному требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий, будучи лицом, не подчиненным ему по службе и подлежит ответственности по ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в доход государства в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОВД администрации Ленинского района г.Бреста информирует, что с 21 по 24 января 2020 года на территории Ленинского района г.Бреста проводится профилактическая акция...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в редакции газеты "IK" награждали участников конкурса " Лучшее сказочное новогоднее поздравление"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика