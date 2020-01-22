|
В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля
22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 18:40 на ул.Вокзальной служебный автомобиль "УАЗ" столкнулся с транспортным средством "Рено". В результате столкновения только автомашины получили механические повреждения.
Водитель трезв.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации: сегодня около 18:40 на ул.Вокзальной служебный автомобиль "УАЗ" столкнулся с транспортным средством "Рено". В результате...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)