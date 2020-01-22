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В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 18:40 на ул.Вокзальной служебный автомобиль "УАЗ" столкнулся с транспортным средством "Рено". В результате столкновения только автомашины получили механические повреждения.

В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля

Водитель трезв.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
 
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  По предварительной информации: сегодня около 18:40 на ул.Вокзальной служебный автомобиль "УАЗ" столкнулся с транспортным средством "Рено". В результате...
 
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