В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 18:40 на ул.Вокзальной служебный автомобиль "УАЗ" столкнулся с транспортным средством "Рено". В результате столкновения только автомашины получили механические повреждения.





Водитель трезв.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ , устанавливаются обстоятельства произошедшего.