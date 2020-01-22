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«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предмет спора – хостел и магазин ритуальных услуг, которые разместились на первом этаже. Жители таким соседством не вполне довольны. В хостеле проживают в основном строители, которые после тяжелого трудового дня любят расслабиться. А это шумно и до позднего вечера. А вот ритуальные услуги обещают дополнить отпевальным залом.
В помещении площадью 40 квадратных метров – десятки незнакомых мужчин. Новоселье они отмечали шумно, а потому соседи вызвали милицию. Но владельцу помещений это не понравилось. И тогда одна бизнес-идея сменила другую.
Попытки наладить диалог с индивидуальным предпринимателем проваливаются. В собственности у него – 3 соседних помещения. И теперь он обещает открыть магазин ритуальных услуг и отпевальный зал.
Камилла Шах, корреспондент:
Камилла Шах:
Александр:
Так имеет ли право владелец помещений в многоквартирном доме начинать любой бизнес, который посчитает прибыльным? С одной стороны, есть постановление Минздрава, которое запрещает в жилых домах размещать похоронные бюро. С другой стороны, если помещения выведены из жилого фонда - предприниматель может использовать их по своему усмотрению. Надо ли при этом спрашивать мнение жильцов?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления Городского общества защиты потребителей:
Именно составлением таких писем и заняты сейчас жители дома. За два дня собрано более 150 подписей. Обращения направят в санстанцию, налоговую, райисполком и в МВД.
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«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг
Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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