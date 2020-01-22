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«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

22.01.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Предмет спора – хостел и магазин ритуальных услуг, которые разместились на первом этаже. Жители таким соседством не вполне довольны. В хостеле проживают в основном строители, которые после тяжелого трудового дня любят расслабиться. А это шумно и до позднего вечера. А вот ритуальные услуги обещают дополнить отпевальным залом.

Как помирить соседей, в ситуации разбиралась Камилла Шах. 

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг


Эти кадры нам предоставили жители одного из домов в Большом Тростенце. В прошлый четверг они вдруг узнали, что в их доме открылся хостел. Причем не для туристов, а для строителей.

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

В помещении площадью 40 квадратных метров – десятки незнакомых мужчин. Новоселье они отмечали шумно, а потому соседи вызвали милицию. Но владельцу помещений это не понравилось. И тогда одна бизнес-идея сменила другую. 

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг


Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит, прикрытый покрывальцем. А если бы ребенок со мной вышел? Поставил прям на вид, на дорогу гроб.

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг


«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Попытки наладить диалог с индивидуальным предпринимателем проваливаются. В собственности у него – 3 соседних помещения. И теперь он обещает открыть магазин ритуальных услуг и отпевальный зал.

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг


Доброжелательно настроенным соседям обещает скидки. Но шокированные субботним утром таким видом из окон, жильцы вызывают милицию второй раз. 

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг


Мне как маме не хотелось бы, чтобы мои дети всю эту ситуацию гробы, покойников, отпевание.

Камилла Шах, корреспондент:
Каждый день выходить из подъезда и натыкаться на ритуальные услуги, никто из многочисленных жильцов не согласен. Мы попытались связаться с Александром, чтобы услышать и его позицию, и вот что из этого вышло.

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Камилла Шах:
Александр, к нам обратились жильцы дома, в котором вы открыли хостел и планируете открыть ритуальные услуги. Они жалуются.

Александр:
Я не понимаю, какой конфликт, вообще никакого конфликта не было! Не могу понять: чего вы лезете в мою жизнь?

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Так имеет ли право владелец помещений в многоквартирном доме начинать любой бизнес, который посчитает прибыльным? С одной стороны, есть постановление Минздрава, которое запрещает в жилых домах размещать похоронные бюро. С другой стороны, если помещения выведены из жилого фонда - предприниматель может использовать их по своему  усмотрению. Надо ли при этом спрашивать мнение жильцов?

«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления Городского общества защиты потребителей:
На сегодняшний день в законодательстве отсутствует необходимое согласование с жильцами профиля о магазинах. В данном случае могу посоветовать жильцам обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на выявление нарушений, в администрацию района по порядку оформления документов данного торгового объекта.

Именно составлением таких писем и заняты сейчас жители дома. За два дня собрано более 150 подписей. Обращения направят в санстанцию, налоговую, райисполком и в МВД.

Люди в материале: Камилла Шах, Дарина Гулюта
 
 
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Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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