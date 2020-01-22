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На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

22.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

ДТП произошло на автодороге на выезде из Солигорска, на автодороге Солигорск-Погост неподалёку от завода «Машхимпром». Об этом сообщает сайт «Солигорских автолюбителей».

По предварительной информации, во время движения водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением, легковушку выбросило на полосу встречного движения под грузовик Mercedes-Benz. Удар пришёлся в правый бок компактвэна, оба участника аварии съехали в кювет.

В результате погибла пассажирка Nissan Note 1967г.р., водитель легковушки был доставлен в Солигорскую ЦРБ. Водитель грузовика не пострадал.

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

Официальной информации о происшествии пока нет. На месте работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета, организован временный объезд участка.

Читатели SlutskGorod сообщали, что трасса от Солигорска до Погоста была заметена снегом, дорога была очень скользкая. На участке дороги от Погоста до Слуцка снег уже не лежал.

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб

На дороге Солигорск-Погост легковушка въехала под фуру, один человек погиб


Slutsk-Gorod.by
Фото: AutoRun.by

 
 
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ДТП произошло на автодороге на выезде из Солигорска, на автодороге Солигорск-Погост неподалёку от завода «Машхимпром». Об этом сообщает сайт «Солигорских...
 
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