РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Указом Президента от налога на прибыль освобождены, подчиненные Минздраву РНПЦ, головные организации в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







Сохранение налоговой льготы позволит и дальше укреплять материально-техническую базу центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать технологии, поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне. Предоставление налоговой льготы продлевается до конца 2022 года.