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РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Указом Президента от налога на прибыль освобождены, подчиненные Минздраву РНПЦ, головные организации в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Указом Президента от налога на прибыль освобождены, подчиненные Минздраву РНПЦ, головные организации в структуре оказания высокотехнологичной...
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