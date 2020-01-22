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До 5 руб. за одну операцию. Банки пересмотрят комиссию за платежи наличными

22.01.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. До 5 рублей за одну операцию по банковской карте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если нужно оплатить коммунальные, пополнить счёт мобильного оператора и заплатить за свет – это уже 15 рублей сверх основных расходов за услуги. Альтернатива, конечно, есть. Оплачивать услуги через инфокиоски или интернет-банкинги. Но не всегда такие сервисы доступны. Особенно в малонаселенных пунктах.

В обновленном сборнике «Беларусбанка» комиссия за прием наличных за операции по банковской карточке в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг – 2 рубля за каждый платеж.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. До 5 рублей за одну операцию по банковской карте, сообщили в...
 
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