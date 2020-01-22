|
Новости экономики за 22.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На темпы роста экономики повлияла в том числе тёплая зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считают эксперты Евразийского банка развития.
Климатический фактор привел к сокращению выработки электроэнергии. Уменьшение выпуска калийных удобрений ограничивает рост промышленности и выражается в слабых результатах транспортной деятельности и оптовой торговли. Эксперты банка также полагают, что в начале 2020 года темп роста экономики Беларуси продолжит замедляться. По их мнению, производственные результаты промышленности во многом будут определяться динамикой нефтеперерабатывающей и химической отраслей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На темпы роста экономики повлияла в том числе тёплая зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считают эксперты Евразийского банка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)