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ЕРИП ввел очередные новшества: расширил список налогов, которые можно уплатить через систему
Источник материала: Tut.by
ЕРИП с 15 января
Напомним, если не получится
В первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.
С 15 января список услуг, которые можно оплатить через ЕРИП, также дополнили подоходным налогом с физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами Беларуси, а также подоходным налогом с физлиц в фиксированных суммах.
В ЕРИП напоминают, что для оплаты услуг МНС в автоматизированной информационной системе «Расчет» нужно последовательно выбрать разделы:
Напомним, ранее ЕРИП
Для клиентов Беларусбанка ранее стало доступным пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП в кассе любого банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге и мобильном банкинге.
ЕРИП также с 3 февраля
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ЕРИП с 15 января расширил список налогов, которые можно уплачивать через эту систему.
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