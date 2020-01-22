ЕРИП ввел очередные новшества: расширил список налогов, которые можно уплатить через систему

Источник материала: Tut.by

ЕРИП с 15 января расширил список налогов, которые можно уплачивать через эту систему. Теперь в автоматизированной информационной системе «Расчет» можно оплатить подоходный налог с физлиц с доходов, который начислен исходя из сумм превышения расходов над доходами.





Напомним, если не получится пояснить налоговикам происхождение доходов, которые превысили расходы, то нужно заплатить повышенный подоходный налог — по ставке 16% — от разницы между фактическими расходами и официальными доходами.

В первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.

С 15 января список услуг, которые можно оплатить через ЕРИП, также дополнили подоходным налогом с физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами Беларуси, а также подоходным налогом с физлиц в фиксированных суммах.

В ЕРИП напоминают, что для оплаты услуг МНС в автоматизированной информационной системе «Расчет» нужно последовательно выбрать разделы:

налоги;

город;

ИМНС по району;

подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105; подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106; подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

Напомним, ранее ЕРИП ввел некоторые изменения: расширил список услуг и пересмотрел комиссию. К примеру, у пользователей международной платежной системы QIWI Кошелек появилась возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе мобильную связь, интернет, коммуналку, штрафы ГАИ и прочее из любой точки мира без комиссии.

Для клиентов Беларусбанка ранее стало доступным пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП в кассе любого банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге и мобильном банкинге.

ЕРИП также с 3 февраля снизит для организаций размер комиссии за прием платежей по E-POS — сервису по оплате по QR-кодам. Этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковской картой или через мобильный банкинг через ЕРИП по QR-коду.