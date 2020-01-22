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Новый сервис такси идёт в Беларусь

22.01.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рынок автоперевозок снова лихорадит. На фоне требований работающих сервисов поднять тарифы на услуги на 5 копеек за километр, о своём намерении прийти в Беларусь заявила ещё одна зарубежная платформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый сервис такси идёт в Беларусь

Так что цены на услуги такси могут снизиться. Кто конкретно составит конкуренцию автоперевозчикам точно неизвестно. Упоминают и эстонский сервис «Болт», который анонсировал тарифы в 30 копеек за километр. И китайский стартап торговой платформы Алиэкспресс DiDi. Министерство антимонопольного регулирования и торговли действует по принципу невмешательства и позволяет рынку самостоятельно регулировать цены. Хотя представители некоторых классических служб такси намекают, что ввести минимальные экономически обоснованные тарифы, было бы правильно.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Рынок автоперевозок снова лихорадит. На фоне требований работающих сервисов поднять тарифы на услуги на 5 копеек за километр, о своём намерении...
 
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