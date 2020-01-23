«Стамбул» и «Александрия»: два новых столичных адреса в комплексе «Минск Мир»

Источник материала: Виртуальный Брест

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Между Стамбулом и Александрией - чуть больше двух часов лета и множество общих черт: богатая история, солнце, море и магия Востока. Но города совершенно разные! Такими же разными, хотя одновременно в чем-то и похожими, будут и два новых дома в столичном комплексе «Минск Мир» , продажи квартир в которых начались с разницей в неделю – «Стамбул» и «Александрия» .

Дом «Стамбул» расположен в квартале «Южная Европа» . Это северная часть комплекса «Минск Мир» , вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом «Чемпионов». Здесь будет возведено восемь жилых домов.





Дом «Стамбул»





Квартал «Южная Европа»

Дом «Александрия» – это квартал «Африка» , который находится в западной части комплекса. По площади он несколько меньше - будет состоять из шести жилых домов.





Дом «Александрия»





Квартал «Африка»

По сути - кварталы-соседи, которое разделяет только здание бывшего аэропорта. И очень многое объединяет!

Например, возможность с легкостью добраться в любую точку города. Ведь в шаговой доступности и для жителей «Африки» , и «Южной Европы» будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.





Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

Оба квартала - зеленые и яркие, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.





Двор дома «Стамбул», оборудованный детскими площадками





Двор дома «Александрия» обустроен для детского и спортивного отдыха

Развитая социальная инфраструктура – важная составная всего комплекса «Минск Мир». В кварталах «Африка» и «Южная Европа» расположатся современные детские сады с бассейнами. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.





На территории квартала запланирован детский сад с бассейном





В кварталах по соседству - две современные школы

Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.





Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Фасад «Стамбула» – это много стекла и оттенки моря и неба, а колеровка «Александрии» с панорамным остеклением – цветов египетского песка. А еще фасады этого здания будут увенчаны стилизованными лучами маяка - в честь одного из чудес света, Александрийского маяка.

«Стамбул» – это 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Правда, за неделю продаж количество свободных квартир заметно уменьшилось, но пока выбор покупателям обеспечен!





Дом «Стамбул»

– Старт продаж дома «Стамбул» был достаточно активным – на сегодняшний момент выкуплено или забронировано уже половина квартир. В этом доме у покупателей есть замечательная возможность приобрести себе квартиры свободной планировки – так называемые «евродвушки» площадью от 43 до 48 квадратных метров. Их преимущество - в большой вариантивности обустройства жилого пространства. Здесь можно спроектировать до шести вариантов трансформации жилой площади – от просторной студии до стандартной квартиры с отдельной кухней и спальней. На сегодняшний день это единственный дом, где представлены планировки такого плана, – подчеркивают специалисты офиса продаж.

В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.





Дом «Александрия»

– Большинство квартир в доме «Александрия» имеют прекрасные виды на парковую зону. Все окна панорамные, в пол, они открываются, и есть возможность выхода на небольшой французский балкон. Верхний, 24-й этаж, имеет отличительную особенность в виде потолков высотой три метра. Здесь весь «Минск Мир» – как на ладони! – рассказывают менеджеры отдела продаж.

На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов – это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!





На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения

На первом этаже дома «Александрия» – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Владельцы этих квартир будут чувствовать себя в городской застройке почти как в таунхаусе!

В доме «Стамбул» – панорамное остекление и застекленные лоджии, в «Александрии» – остекленные лоджии с бронзовой тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские балконы с детскими замками безопасности.





Панорамное остекление и застекленные лоджии дома «Стамбул»





В доме «Александрия» – остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности

Дома разные, но есть и общие, уже «фирменные» для застройщика столичного комплекса «Минск Мир» черты!

Вход в оба здания – с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.

Вместо унылых подъездов – просторные и светлые лобби, каждое из которых получит тематическое оформление в честь того города, именем которого названы дома. Здесь будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. «Стамбул» получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а «Александрия» – отделанные гранитом порталы лифтов.









Лобби дома «Стамбул»









Лобби дома «Александрия»

В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования.

И, конечно, важный аспект обоих домов – это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Рамки стен не могут сдерживать мечты об идеальной собственной квартире!

Но самое главное, о чем невозможно забыть, выбирая квартиру в комплексе «Минск Мир» – это о преимуществах всего проекта. Ведь какими бы разными ни были бы дома, какие бы общие черты у них ни встречались, жители и «Александрии», и «Стамбула» будут каждый день получать удовольствие от яркого, современного и комфортного комплекса, который строится по принципу «город в городе»!

Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы . В нем предусмотрено все, что нужно для жизни современного горожанина.

О школах или детских садах, которые будут построены в каждом квартале, уже упоминалось не раз. На территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл», футуристичный не только по архитектуре, но и по наполнению – лучшие магазины, богатейший фудкорт и развлечения на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.





Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Приятное дополнение всех удобств выбора квартиры в комплексе «Минск Мир» – видео-тур на сайте застройщика , который поможет покупателям практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство каждого дома!

Наконец, самый важный момент – новая квартира в комплексе «Минск Мир» доступна многим потенциальным покупателям. Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, позволяют приобрести собственное жилье практически каждой семье со стабильным доходом!

По просьбам покупателей в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях сохранена беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет . Но только до конца января - осталось чуть больше недели! Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

«Стамбул» или «Александрия» ? «Южная Европа» или «Африка» ? Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!





Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!