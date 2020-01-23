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«Стамбул» и «Александрия»: два новых столичных адреса в комплексе «Минск Мир»
23.01.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Между Стамбулом и Александрией - чуть больше двух часов лета и множество общих черт: богатая история, солнце, море и магия Востока. Но города совершенно разные! Такими же разными, хотя одновременно в чем-то и похожими, будут и два новых дома в столичном комплексе
Дом
Дом «Стамбул»
Квартал «Южная Европа»
Дом
Дом «Александрия»
Квартал «Африка»
По сути - кварталы-соседи, которое разделяет только здание бывшего аэропорта. И очень многое объединяет!
Например, возможность с легкостью добраться в любую точку города. Ведь в шаговой доступности и для жителей
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
Оба квартала - зеленые и яркие, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.
Двор дома «Стамбул», оборудованный детскими площадками
Двор дома «Александрия» обустроен для детского и спортивного отдыха
Развитая социальная инфраструктура – важная составная всего комплекса «Минск Мир». В кварталах
На территории квартала запланирован детский сад с бассейном
В кварталах по соседству - две современные школы
Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Фасад «Стамбула» – это много стекла и оттенки моря и неба, а колеровка «Александрии» с панорамным остеклением – цветов египетского песка. А еще фасады этого здания будут увенчаны стилизованными лучами маяка - в честь одного из чудес света, Александрийского маяка.
Дом «Стамбул»
– Старт продаж дома «Стамбул» был достаточно активным – на сегодняшний момент выкуплено или забронировано уже половина квартир. В этом доме у покупателей есть замечательная возможность приобрести себе квартиры свободной планировки – так называемые «евродвушки» площадью от 43 до 48 квадратных метров. Их преимущество - в большой вариантивности обустройства жилого пространства. Здесь можно спроектировать до шести вариантов трансформации жилой площади – от просторной студии до стандартной квартиры с отдельной кухней и спальней. На сегодняшний день это единственный дом, где представлены планировки такого плана, – подчеркивают специалисты офиса продаж.
В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.
Дом «Александрия»
– Большинство квартир в доме «Александрия» имеют прекрасные виды на парковую зону. Все окна панорамные, в пол, они открываются, и есть возможность выхода на небольшой французский балкон. Верхний, 24-й этаж, имеет отличительную особенность в виде потолков высотой три метра. Здесь весь «Минск Мир» – как на ладони! – рассказывают менеджеры отдела продаж.
На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов – это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!
На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения
На первом этаже дома «Александрия» – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Владельцы этих квартир будут чувствовать себя в городской застройке почти как в таунхаусе!
В доме «Стамбул» – панорамное остекление и застекленные лоджии, в «Александрии» – остекленные лоджии с бронзовой тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские балконы с детскими замками безопасности.
Панорамное остекление и застекленные лоджии дома «Стамбул»
В доме «Александрия» – остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности
Дома разные, но есть и общие, уже «фирменные» для застройщика столичного комплекса «Минск Мир» черты!
Вход в оба здания – с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!
Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.
Вместо унылых подъездов – просторные и светлые лобби, каждое из которых получит тематическое оформление в честь того города, именем которого названы дома. Здесь будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. «Стамбул» получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а «Александрия» – отделанные гранитом порталы лифтов.
Лобби дома «Стамбул»
Лобби дома «Александрия»
В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования.
И, конечно, важный аспект обоих домов – это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Рамки стен не могут сдерживать мечты об идеальной собственной квартире!
Но самое главное, о чем невозможно забыть, выбирая квартиру в комплексе «Минск Мир» – это о преимуществах всего проекта. Ведь какими бы разными ни были бы дома, какие бы общие черты у них ни встречались, жители и «Александрии», и «Стамбула» будут каждый день получать удовольствие от яркого, современного и комфортного комплекса, который строится по принципу «город в городе»!
Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, «Минск Мир»
О школах или детских садах, которые будут построены в каждом квартале, уже упоминалось не раз. На территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл», футуристичный не только по архитектуре, но и по наполнению – лучшие магазины, богатейший фудкорт и развлечения на любой вкус.
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Приятное дополнение всех удобств выбора квартиры в комплексе «Минск Мир» –
Наконец, самый важный момент – новая квартира в комплексе «Минск Мир» доступна многим потенциальным покупателям. Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, позволяют приобрести собственное жилье практически каждой семье со стабильным доходом!
По просьбам покупателей в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях сохранена
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Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!
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