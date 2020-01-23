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Дистанционная олимпиада для педагогических работников стартовала на Минщине

23.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минской области стартовала дистанционная олимпиада для педагогических работников. С подробностями можно ознакомиться на сайте Минского областного института развития образования.
Дистанционная олимпиада для педагогических работников стартовала на Минщине

Отметим, основными задачами олимпиады являются внедрение в процесс обучения педагогических работников информационно-коммуникационных технологий, а также повышение их профессионального уровня.

По информации главного управления по образованию Миноблисполкома, в олимпиаде участвуют педагоги учреждений общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального образования независимо от преподаваемого учебного предмета, квалификационной категории и возраста.

Первыми проверят свои знания учителя биологии, затем учителя русского языка и литературы, английского языка и информатики. Участникам необходимо пройти тест онлайн за 60 минут, который будет состоять из 30 вопросов. Время будет контролироваться автоматизированной системой, которая и проверит выполненные задания.

Ко второму этапу допускаются педагогические работники, набравшие не менее 50% от максимально возможного балла. Победителей определят в каждой номинации и наградят дипломами I, II, III степени главного управления по образованию Миноблисполкома.

К слову, организаторами мероприятия выступают главное управление по образованию Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.

Источник:  mlyn.by.


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В Минской области стартовала дистанционная олимпиада для педагогических работников. С подробностями можно ознакомиться на сайте Минского областного института...
 
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