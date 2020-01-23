Выгодно купить? Какие скидки для пенсионеров есть в магазинах?

УТРОМ ДЕШЕВЛЕ
Большинство гипермаркетов предоставляют пенсионные скидки в первой половине дня, когда основная часть населения на работе или учебе. В некоторых случаях для получения права на «льготную» покупку достаточно показать на кассе пенсионное удостоверение, иногда – еще и паспорт.
В некоторых случаях, когда личное присутствие пенсионера невозможно, скидка начисляется при предъявлении доверенности (нотариально заверенной) от пенсионера лицу, которое пришло за покупкой, пенсионного удостоверения и паспорта покупателя.
Часть магазинов предлагают скидку пенсионерам только после того, как они приобрели специальную карту торговой сети. Обычно ее стоимость составляет около 1 рубля. После этого ею можно пользоваться и получать мгновенную скидку на кассе или бонусами, которыми потом можно расплатиться за следующие покупки. Обо всех условиях нужно предварительно узнать у представителей магазина.
БОНУСНАЯ «ТЫКВА»
Размер скидки обычно составляет от 3% до 10% в зависимости от условий акции сети. При этом нужно иметь в виду, что скидка действует не на все товары. К примеру, купить дешевле алкоголь, пиво и сигареты не получится. Часто дополнительная скидка не действует на товары, которые и так продаются по специальной акционной цене, или на «товары-исключения». Поэтому экономия в данном случае будет сомнительная, и пенсионный бонус превратится в «тыкву».
Пенсионеру, как и любому потребителю, нужно подсчитывать цену продукта с учетом скидки. Рекомендуется сравнить цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Оказывается, что ряд магазинов хоть и не дает льготы конкретно пенсионерам, но купить товар там можно дешевле, чем в супермаркете с бонусами.
СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
|
Сеть магазинов
|
Скидка
|
Дни и часы
|
«ProStore»
|
10%
|
Понедельник
|
«Гиппо»
|
До 7%
|
Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 23.00 (нужна карта сети)
|
До 3%
|
Вторник, четверг, суббота с 8.00 до 12.00 (нужна карта сети)
|
«Евроопт»
|
3%
|
Понедельник-пятница с 9.00 до 15.00 (нужна карта сети)
|
«Рублевский»
|
3%
|
Ежедневно с 9.00 до 12.00
|
«Виталюр»
|
7%
|
Понедельник (нужна карта сети)
|
3%
|
Вторник-воскресенье до 15.00 (нужна карта сети)
|
«Алми»
|
5%
|
Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети)
|
«SPAR»
|
5%
|
Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети)
|
«Белмаркет»
|
3%
|
Каждый день с 9.00 до 12.00
|
«Соседи»
|
5%
|
Ежедневно до 12.00 (нужна карта сети)
|
«Радзивилловский»
|
7%
|
Ежедневно до 12.00
|
«Домашний»
|
5%
|
Ежедневно до 12.00 (не во всех магазинах)
|
10%
|
Среда (не во всех магазинах)
|
«Корона»
|
5%
|
Ежедневно до 12.00 (для всех покупателей)
* в некоторых случаях могут действовать дополнительные скидки в зависимости от суммы покупки и условий их предоставления.