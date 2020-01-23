Выгодно купить? Какие скидки для пенсионеров есть в магазинах?

Источник материала: Аргументы и факты

Рекомендуется сравнить цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Ведь выгода может быть сомнительной. ©

УТРОМ ДЕШЕВЛЕ

Большинство гипермаркетов предоставляют пенсионные скидки в первой половине дня, когда основная часть населения на работе или учебе. В некоторых случаях для получения права на «льготную» покупку достаточно показать на кассе пенсионное удостоверение, иногда – еще и паспорт.

В некоторых случаях, когда личное присутствие пенсионера невозможно, скидка начисляется при предъявлении доверенности (нотариально заверенной) от пенсионера лицу, которое пришло за покупкой, пенсионного удостоверения и паспорта покупателя. Вам скидка! Какие у нас есть льготы?

Часть магазинов предлагают скидку пенсионерам только после того, как они приобрели специальную карту торговой сети. Обычно ее стоимость составляет около 1 рубля. После этого ею можно пользоваться и получать мгновенную скидку на кассе или бонусами, которыми потом можно расплатиться за следующие покупки. Обо всех условиях нужно предварительно узнать у представителей магазина.

БОНУСНАЯ «ТЫКВА»

Размер скидки обычно составляет от 3% до 10% в зависимости от условий акции сети. При этом нужно иметь в виду, что скидка действует не на все товары. К примеру, купить дешевле алкоголь, пиво и сигареты не получится. Часто дополнительная скидка не действует на товары, которые и так продаются по специальной акционной цене, или на «товары-исключения». Поэтому экономия в данном случае будет сомнительная, и пенсионный бонус превратится в «тыкву».

Пенсионеру, как и любому потребителю, нужно подсчитывать цену продукта с учетом скидки. Рекомендуется сравнить цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Оказывается, что ряд магазинов хоть и не дает льготы конкретно пенсионерам, но купить товар там можно дешевле, чем в супермаркете с бонусами.

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Сеть магазинов Скидка Дни и часы «ProStore» 10% Понедельник «Гиппо» До 7% Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 23.00 (нужна карта сети) До 3% Вторник, четверг, суббота с 8.00 до 12.00 (нужна карта сети) «Евроопт» 3% Понедельник-пятница с 9.00 до 15.00 (нужна карта сети) «Рублевский» 3% Ежедневно с 9.00 до 12.00 «Виталюр» 7% Понедельник (нужна карта сети) 3% Вторник-воскресенье до 15.00 (нужна карта сети) «Алми» 5% Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети) «SPAR» 5% Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети) «Белмаркет» 3% Каждый день с 9.00 до 12.00 «Соседи» 5% Ежедневно до 12.00 (нужна карта сети) «Радзивилловский» 7% Ежедневно до 12.00 «Домашний» 5% Ежедневно до 12.00 (не во всех магазинах) 10% Среда (не во всех магазинах) «Корона» 5% Ежедневно до 12.00 (для всех покупателей)

* в некоторых случаях могут действовать дополнительные скидки в зависимости от суммы покупки и условий их предоставления.