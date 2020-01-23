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Выгодно купить? Какие скидки для пенсионеров есть в магазинах?

23.01.2020 06:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выгодно купить? Какие скидки для пенсионеров есть в магазинах?
Рекомендуется сравнить цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Ведь выгода может быть сомнительной. © / Фото из открытых источников

УТРОМ ДЕШЕВЛЕ

Большинство гипермаркетов предоставляют пенсионные скидки в первой половине дня, когда основная часть населения на работе или учебе. В некоторых случаях для получения права на «льготную» покупку достаточно показать на кассе пенсионное удостоверение, иногда – еще и паспорт.

В некоторых случаях, когда личное присутствие пенсионера невозможно, скидка начисляется при предъявлении доверенности (нотариально заверенной) от пенсионера лицу, которое пришло за покупкой, пенсионного удостоверения и паспорта покупателя.

Выгодно купить? Какие скидки для пенсионеров есть в магазинах? Вам скидка! Какие у нас есть льготы?

Часть магазинов предлагают скидку пенсионерам только после того, как они приобрели специальную карту торговой сети. Обычно ее стоимость составляет около 1 рубля. После этого ею можно пользоваться и получать мгновенную скидку на кассе или бонусами, которыми потом можно расплатиться за следующие покупки. Обо всех условиях нужно предварительно узнать у представителей магазина.

БОНУСНАЯ «ТЫКВА»

Размер скидки обычно составляет от 3% до 10% в зависимости от условий акции сети. При этом нужно иметь в виду, что скидка действует не на все товары. К примеру, купить дешевле алкоголь, пиво и сигареты не получится. Часто дополнительная скидка не действует на товары, которые и так продаются по специальной акционной цене, или на «товары-исключения». Поэтому экономия в данном случае будет сомнительная, и пенсионный бонус превратится в «тыкву».

Пенсионеру, как и любому потребителю, нужно подсчитывать цену продукта с учетом скидки. Рекомендуется сравнить цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Оказывается, что ряд магазинов хоть и не дает льготы конкретно пенсионерам, но купить товар там можно дешевле, чем в супермаркете с бонусами.

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Сеть магазинов

Скидка

Дни и часы

«ProStore»

10%

Понедельник

«Гиппо»

До 7%

Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 23.00 (нужна карта сети)

До 3%

Вторник, четверг, суббота с 8.00 до 12.00 (нужна карта сети)

«Евроопт»

3%

Понедельник-пятница с 9.00 до 15.00 (нужна карта сети)

«Рублевский»

3%

Ежедневно с 9.00 до 12.00

«Виталюр»

7%

Понедельник (нужна карта сети)

3%

Вторник-воскресенье до 15.00 (нужна карта сети)

«Алми»

5%

Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети)

«SPAR»

5%

Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (нужна карта сети)

«Белмаркет»

3%

Каждый день с 9.00 до 12.00

«Соседи»

5%

Ежедневно до 12.00 (нужна карта сети)

«Радзивилловский»

7%

Ежедневно до 12.00

«Домашний»

5%

Ежедневно до 12.00 (не во всех магазинах)

10%

Среда (не во всех магазинах)

«Корона»

5%

Ежедневно до 12.00 (для всех покупателей)

* в некоторых случаях могут действовать дополнительные скидки в зависимости от суммы покупки и условий их предоставления.

 
 
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